Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? 2023 Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Tarih verildi!

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklaması bekleniyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanlarınca oluşturulan altılı masa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 10'uncu kez bir araya geldi. Dokuz saat süren toplantının sonucunda önemli açıklamalar yapıldı. Peki Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? 2023 Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU MU?

Altılı masa tarafından, dokuz saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada, "Bugün tamamlama aşamasına getirdiğimiz Geçiş Süreci Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metnini 30 Ocak'ta yapacağımız ortak bir tanıtım toplantısı ile kamuoyunun bilgilerine sunacağız." ifadeleri kullanıldı.

Önümüzdeki toplantı 26 Ocak'ta yapılacak.





