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Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı kim, belli oldu mu? Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? Gözler o tarihte!

27.01.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı İYİ Parti Genel Merkezi'nde geçtiğimiz gün gerçekleştirilen toplantının ardından merak konusu oldu. CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları 11. kez bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Birçok kişi internette "Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı kim?" sorusunu araştırıyor. Altılı Masa’nın, Cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenen tarih belli oldu.

Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı kim, belli oldu mu? Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? Gözler o tarihte!

Altılı Masa'nın 11'inci toplantısı geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir araya geldiği toplantı sonrası ortak basın açıklamasında bulunuldu. Peki, Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı kim? Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? İşte ayrıntılar...

ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Altılı maasanın cumhurbaşkanı adayı merak konusu oldu.

CHP Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve yazar Fikri Sağlar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir.

At fav'a bekle..."

as

Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altılı Masa’nın, Cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta açıklaması bekleniyor.

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