Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı kim, belli oldu mu? Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? Gözler o tarihte!

Altılı Masa'nın 11'inci toplantısı geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir araya geldiği toplantı sonrası ortak basın açıklamasında bulunuldu. Peki, Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı kim? Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? İşte ayrıntılar...

ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Altılı maasanın cumhurbaşkanı adayı merak konusu oldu.

CHP Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve yazar Fikri Sağlar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir.

At fav'a bekle..."

Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altılı Masa’nın, Cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta açıklaması bekleniyor.

