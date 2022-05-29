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  4. Altılı masa dördüncü defa toplandı! Gelecek Partisi ev sahipliği yapıyor

Altılı masa dördüncü defa toplandı! Gelecek Partisi ev sahipliği yapıyor

29.05.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masa yeniden toplandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal 4’üncü kez bir araya geldi.

Altılı masa dördüncü defa toplandı! Gelecek Partisi ev sahipliği yapıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal 4’üncü kez bir araya geldi.

GÜNDEMDE SEÇİM VE SANDIK GÜVENLİĞİ VAR

6’lı masayı oluşturan liderlerin saat 19.00’da başlayan toplantısının gündeminde seçim ve iktidar sürecine ilişkin yol haritası ve sandık güvenliği olacağı öğrenildi. Buluşmanın 4-5 saat sürmesi bekleniyor.

Bir sonraki buluşma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Son toplantının ise temmuz ayında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. (İHA)

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