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Altılı masa liderinden dikkat çeken açıklama! 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dezavantaj olur mu?' sorusuna böyle yanıt verdi!

24.10.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANSİAD) düzenlediği bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Gültekin Uysal, 2023 seçimlerinin tarihi bir eşik olduğunu belirterek "Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi ortaya çıkartmak istiyoruz." dedi. Uysal, ayrıca "Altılı masanın adayı belli mi? CHP Genel Başkanı adaylığını açıklarsa etnik kökeninden dolayı adaylığı dezavantaj olur mu?" sorusuna da yanıt verdi.

Altılı masa liderinden dikkat çeken açıklama! 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dezavantaj olur mu?' sorusuna böyle yanıt verdi!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Parti olarak hedefimiz bu süreci aday meselesi üzerinden tarif etme gayretlerine karşı altı siyasi partinin ortak iradesi ile adayıyla, kadrosuyla, programıyla bu büyük ülkede yeniden kurucu bir akılla önümüzdeki süreçte fark yaratmaktır." dedi.

Uysal, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANSİAD) Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlediği programda iş dünyası temsilcileri ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

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Uysal, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tercihlerinin yakın coğrafyada önemli etkiler oluşturduğunu söyledi.

Önlerindeki seçimlerin tarihi bir eşik olduğunu belirten Uysal, seçimin Türkiye'nin hangi istikamete gideceğini göstereceğini kaydetti.

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Türkiye'nin son yıllarda öz kaynaklarının heba olduğunu savunan Uysal, "Bunu düzeltmek için demokrasiyi işler hale getirmek gerekiyor. Türkiye'yi kutuplaşmadan kurtarmak gerekir. Türkiye'nin bu sıkışmışlığı içinde altı siyasi parti olarak iktidarın karşısında milletin beklentilerini karşılamak adına ortak paydayı yeniden inşa etmek için irade ortaya koyuyoruz. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi ortaya çıkartmak istiyoruz." dedi.

"MİLLETİN BEKLENTİLERİNİ KILAVUZ KABUL ETTİK"

Farklı siyasi partilerin bir araya gelerek milletin derinden nefes alabilecek birlikteliği ortaya koyduklarını aktaran Uysal, şöyle konuştu:

"Dışarıdan bütün müdahalelere rağmen milletin beklentilerini kılavuz kabul ettik. Meselenin sadece iktidar değişimi olmadığı kurucu akıl ve programla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yeniden kuvvetler ayrılığı temelinde inşa edeceğimiz bir süreci programlıyoruz. Parti olarak hedefimiz bu süreci aday meselesi üzerinden tarif etme gayretlerine karşı altı siyasi partinin ortak iradesi ile adayıyla, kadrosuyla, programıyla bu büyük ülkede yeniden kurucu bir akılla önümüzdeki süreçte fark yaratmaktır."

Bir katılımcının "Altılı masada kararları oy birliği ile mi oy çokluğu ile mi alıyorsunuz?" sorusunu Uysal, "Elleri kaldırarak oylama yapmıyoruz. Ortak bir paydayı inşa etmeye çalışıyoruz. 'Bir araya gelinemez' denilenler demokrasi, hukuk ortak paydasında bir araya geldi. O açıdan böyle bir sayısal oylama yapmıyoruz." diye cevapladı.

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'KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DEZAVANTAJ OLUR MU?' SORUSUNU YANITLADI

Uysal, bir katılımcının "Altılı masanın adayı belli mi? CHP Genel Başkanı adaylığını açıklarsa etnik kökeninden dolayı adaylığı dezavantaj olur mu?" sorusuna ise şu karşılığı verdi:

"Bir paket programı milletin önüne koyma hedefindeyiz adayıyla, kadrosuyla. Önümüzde cumhurbaşkanlığı ve parlamento rekabeti var. Öne cumhurbaşkanlığı seçimleri çıkıyor. Siyasi partilerin liderlerinin icracı iddiaları, hüviyetleri dolayısıyla bu süreçte aday olmasının doğru olduğu kanaatindeyiz. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere sayın Akşener ki bu süreçte çok önemli vazifeler gördüler. İktidarın kimlik sahalarına, mahallere hapsetme siyaseti dolayısıyla toplumumuzun kimi kesimlerinde gelişen bu endişeleri anlamakla beraber bu ortak paydada, adayıyla, kadrosuyla, programıyla ortaya koyduğu paket programla bu süreçten başarıyla çıkacağımız kanaatindeyim."

Programa, Uysal'ın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı da katıldı. (AA)

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Gültekin Uysal Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa

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