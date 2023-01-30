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Altılı masa mutabakat metni 30 Ocak: Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı kim? Altılı masa adayı ne zaman açıklanacak?

30.01.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masa mutabakat metni açıklanıyor. Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor. Metindeki maddelere göre altılı masa iktidara gelmesi durumunda dolar bazında kişi başına milli gelirin 5 yılın sonunda en az 2 katına yükseltilmesi vaadi yer alıyor. Peki, Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı kim? Altılı masa adayı ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Altılı masa mutabakat metni 30 Ocak: Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı kim? Altılı masa adayı ne zaman açıklanacak?

Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklanıyor. Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor. Peki, Altılı masa mutabakat metni içeriği nedir? Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı kim? Altılı masa adayı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

ALTILI MASA MUTABAKAT METNİ 30 OCAK!

Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklanıyor. Mücadele, Şeffaflık ve Denetim”, “Ekonomi, Finans ve İstihdam”, “Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm”, “Sektörel Politikalar”, “Eğitim ve Öğretim”, “Sosyal Politikalar”, “Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları” başlıkları altında toplanan metinle ilgili ilk sözü CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak aldı.

Öztrak konuşmasında, yeni bir Meclis iç tüzüğü hazırlayacaklarını, torba kanun uygulamasına son vereceklerini, milletler arası sözleşmelerden çekilme yetkisinin sadece Meclis'e verileceğini söyledi.

Meclis'te kesin hesap komisyonu kuracaklarını, cumhurbaşkanının yedi yıl için sadece bir kez seçileceğini, Başbakan'ı yönetimde etkili hale getireceklerini, OHAL işlemlerinin yargı denetine bağlı olacağını, Hakimler ve Savcılar kurulunu kaldırarak iki kurul kuracaklarını ve Adalet Bakanı'nın kurullarda yer almayacağını belirten CHP'li Öztrak,

Millet İttifakı kuvvetler ayrılığını tesis eden güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Yasama reformuyla Meclisin faaliyetlerinde çoğulculuğu sağlayacak yeni bir Meclis içtüzüğü hazırlayacağız. Torba kanun uygulamasına son vereceğiz. Yürütme reformuyla cumhurbaşkanının 7 yıl için sadece 1 dönem seçilmesi kuralını getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız. Hakimler idari görevleri bakımından Adalet Bakanlığına bağlı olmayacak. Görevini kötüye kullanarak AYM veya AİHM'in hak ihlali kararına yol açan hakim ve savcılara neden oldukları tazminat ve cezaların rücu edilmesini sağlayacağız.

"SEÇİM BARAJI YÜZDE 3'E DÜŞECEK"

Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM'nin iznini zorunlu hale getireceğiz.

Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son vereceğiz.

Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargılama süreçlerini hızlandıracağız. Bu suçları asla af kapsamına almayacağız. Terörizmin finansmanı, uyuşturucu ticareti, kara para yaratan tüm faaliyetlerle etkin şekilde mücadele edeceğiz.

"KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR DOLAR BAZINDA EN AZ 2 KATINA YÜKSELECEK"

Metnin ekonomi, finans ve istihdam bölümünü sunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyonu 2 yıl içinde kalıcı olarak düşürüp tek haneye indireceğiz, hayat pahalılığını sonlandıracağız. Enflasyonla mücadeleyi tavizsiz biçimde sürdürürken ortalama büyüme hızını yüzde 5'in üzerine çıkaracak, dolar bazında kişi başına milli geliri 5 yılın sonunda en az 2 katına yükselteceğiz. 5 yılda en az 5 milyon istihdam yaratacağız. Aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.

"KKM'DE MEVCUT HESAPLARI VADELERİ SONUNDA KAPATACAĞIZ"

Merkez Bankası üst yönetiminin kendi kanunu dışında görevden alınmasını önleyeceğiz. Bankanın İstanbul'daki birimlerini en kısa sürede başkentimiz Ankara'ya geri taşıyacağız.

Yeni dönemde rezerv yönetimini şeffaflık içinde yürüteceğiz. KKM'de yeni hesap açmayacak, mevcut hesapları vadeleri sonunda kapatacağız.

ŞOFÖR ESNAFINA ÖTV MUAFİYETİ

Her türlü eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV'yi düşüreceğiz. İş yeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayacağız. Şoför esnafını 10 yaşın üzerindeki araçlarının yenilenmesinde ÖTV almayacağız.

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"İNTERNET ERİŞİMİNDEKİ VERGİLERİ İNDİRECEĞİZ"

Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığını kuracağız. Yapay zekâ ekip kurulunu oluşturacağız. Operatörlere 5G lisanslarını en kısa sürede vereceğiz. Nüfusa göre sabit geniş bant yaygınlık oranında OECD seviyesini yakalayacağız. Vatandaşlarımızın her yerde güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacak, internet erişiminin üzerindeki vergileri indireceğiz. 6-25 yaş arasındaki gençlere aylık 5 GB bedava internet hizmeti sağlayacağız.

"ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ"

Devlet okullarındaki öğrencilerimize ücretsiz su, süt ve öğlen yemeği vereceğiz. Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde mutlaka sağlayacağız. LGS sınavını süreç içinde tamamen kaldıracağız, üniversiteye girişte çoklu sınav sistemi sağlayacağız. Eğitim sistemini 1+5+4+3 şeklinde sağlayacağız. KYK burs ve kredilerini yeni bir anlayışla ele alacağız.

Ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eritecek, öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız.

"SAVUNMA SANAYİİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAĞIZ"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin ise konuşmasında şunları paylaştı:

Mazot, gübre, yem ve tohum gibi girdi desteklerini çiftçi tarlasını sürmeden, besi hayvanı kesime gitmeden önce verecek, diğer destek ödemelerini üretim sonrası 90 gün içinde ödeyeceğiz.

Savunma sanayiindeki dışa bağımlılığı azaltacağız, silahlı kuvvetlerimizin operasyonel gücünü ve caydırıcılığını artıracağız.

"ESNAFA GERİYE DOĞRU BORÇLANMA HAKKI TANIYACAĞIZ"

Esnafımıza emekli olabilmesi için geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız. Esnafımızın kısa çalışma ödeneği gibi gelir kaybını telafi edecek uygulamalardan faydalanmasını sağlayacağız.

"KANAL İSTANBUL'U GÖREVE BAŞLADIĞIMIZ GÜN İPTAL EDECEĞİZ"

Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Atatürk Havalimanı'nı yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz.

ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı ise henüz belli olmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV’de katıldığı programda cumhurbaşkanı adayı ile olarak "13 Şubat’ta adayımızı açıklayacağız inşallah" ifadesini kullandı.

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