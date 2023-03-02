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Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı için kritik gün! Toplantıda belli olacak

02.03.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçimlere giderken siyaset gündeminde adaylık tartışmaları sürüyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı uzun süredir merak ediliyordu. Bu süreçte ortaya çok sayıda isim atılmıştı. Ancak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantıda belirlenecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adayın bu toplantıda belirleneceğini fakat ismin daha sonra açıklanacağını belirtti. İşte altılı masanın adayıyla ilgili detaylar...

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı için kritik gün! Toplantıda belli olacak

Seçimler yaklaşırken gözler 6'lı Masa'ya çevrildi. Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı uzun süredir siyaset gündemini meşgul eden konuların başında geliyordu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı bugün yapılanacak toplantıda belli olacak. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği kritik toplantıdan önce liderlerden de dikkat çeken mesajlar gelmişti.

ALTILI MASA'NIN ADAYI TOPLANTIDAN SONRA AÇIKLANACAK MI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bazen apoletlerden vazgeçmek gerekir" açıklamasında bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da adayın belirleneceği kritik toplantıdan önce bir grup gazeteciyle bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı adayının toplantıdan sonra açıklanmacağını aktaran Kılıçdaroğlu, "Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz..." şeklinde konuşmuştu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise, Millet İttifakı'nın bugün düzenleyeceği toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirleneceğini aktarmıştı.

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Bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamaları da gündem olmuştu. Yavaş, katıldığı bir televizyon programında Altılı Masa’nın kendisini aday göstermesi halinde tutumunun ne olacağı sorusuna, "Altılı Masa beni aday gösterirse bu benim için görevdir" şeklinde bir cevap vermişti.

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