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Altılı Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı Masa adayını ne zaman açıklayacak? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı için toplanıyor!

02.03.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı Masa toplantısı bugün gerçekleştirilecek. CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve DP liderlerinin bir araya geleceği toplantıda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı belli olacak. Bu süreçte aday olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi çok sayıda ismin aday olacağı iddia edilmişti. Peki, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim? Altılı Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı Masa adayını ne zaman açıklayacak?

Altılı Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altılı Masa adayını ne zaman açıklayacak? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı için toplanıyor!

Altılı Masa toplantısı için geri sayım devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı vurgulayarak"Bu millet gereğini 14 Mayıs'ta yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Seçimler yaklaşırken CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve DP liderleri bir kez daha bir araya gelecek. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı merak konusu oldu. Altılı Masa toplantısı bugün 10.00 da İYİ Partinin ev sahipliğinde yapılacak.

ALTILI MASA TOPANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altılı Masa toplantısı bugün (2 Mart 2023 Perşembe) saat 10.00'da yapılacak.

CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve DP liderleri bugün İYİ Partinin ev sahipliğinde 13.kez bir araya gelecek.

Altılı Masa toplantısının ardından Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniliyor.

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ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı merak konusu olurken konuya ilişkin yöneltilen soru üzerine açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Mart Perşembe günü yapılacak Millet İttifakı toplantısında adayın belirlenebileceğini ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, adayın hemen açıklanmayabileceğini de söyledi.

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ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "2 Mart'ta Millet İttifakı 13. cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi beklediğini biliyoruz. Biz istişareye çok önem veren bir partiyiz." ifadelerine yer vermişti.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Millet İttifakı'nın adayının en kısa zamanda duyurulacağını vurgulamıştı.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU'DAN 'MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI' AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayının hemen açıklanmayabileceğini ifade etti.

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