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Altılı masa üyelerinden DP lideri Gültekin Uysal'dan 'eşit imza yetkisi' açıklaması: Doğru değil

14.01.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun 'eşit imza yetkisi' açıklamaları siyaset gündeminde çok tartışıldı. Altılı masanın bir diğer üyesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldığı canlı yayında tartışılan konularla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altılı masa liderlerinin eşit imza yetkisi olacak mı? İşte merak edilen detaylar...

Altılı masa üyelerinden DP lideri Gültekin Uysal'dan 'eşit imza yetkisi' açıklaması: Doğru değil

Seçim yılını yaşayan Türkiye'de siyaset gündemindeki hareketlilik devam ediyor. Altılı masa üyesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu önce "Liderlerin eşit imza yetkisi olacak" açıklamasıyla ardından da, "Cumhurbaşkanı tek başına hareket ederse açıkça söyleyeyim bir kriz çıkar ve o Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeni bir seçime gitmek zorunda kalır." sözleriyle yeni tartışmaları doğurmuştu. Altılı masa üyelerinin bu açıklamalar karşısında vereceği tepki ise merak konusu olmuştu. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal sıcak gündemin ardından Habertürk Tv'de Olaylar ve Görüşler programına konuk oldu.

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EŞİT İMZA YETKİSİ OLACAK MI?

Davutoğlu geçtiğimiz günlerde, iktidara geldiklerinde altılı masayı oluşturan genel başkanların eşit imza yetkisine sahip olacağını söylemiş, bu sözleri tartışma konusu olmuştu. Davutoğlu ayrıca altılı masadan partilerin her birinin en az bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bir bakanlığı olacağını duyurmuştu. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ise katıldığı canlı yayında eşit imza yetkisi iddialarının doğru olmadığını savundu. Henüz bununla ilgili alınmış bir karar olmadığını belirten Uysal, 'küçük parti' tabirinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

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YARDIMCILIK VE BAKANLIK OLACAK MI?

'Altılı masa üyelerinin en az bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bir bakanlığı olacak' tartışmalarına da değinen Uysal, bu kararların geçerli olması için bir mutabakat sağlanmış olması gerektiğini belirtti. Bu iddiaların henüz altılı masada konuşulmadığını belirten Uysal, "Henüz karara bağlanmış bir formül yok" dedi.

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Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal

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