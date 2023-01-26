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Altılı masada hangi partiler var? Cumhurbaşkanı adayı kim oldu? "Sürpriz bir ismi ortak aday olabilir!"

26.01.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masa toplantısı başladı. CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Siyasetçi - yazar Fikri Sağla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir." ifadelerine yer vermişti. Birçok kişi, internette "Altılı masada hangi partiler var? Cumhurbaşkanı adayı kim oldu?" sorularını araştırıyor. Altılı masa cumhurbaşkanı adayını belirlemek için tekrar toplandı.

Altılı masada hangi partiler var? Cumhurbaşkanı adayı kim oldu? "Sürpriz bir ismi ortak aday olabilir!"

Altılı Masa'nın 11'inci toplantısına ilişkin haberler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. CHP Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Fikri Sağlar, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir." ifadesine yer vermişti. Peki, altılı masada Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İşte detaylar...

ALTILI MASADA HANGİ PARTİLER VAR?

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir araya geldiği toplantıdan çıkacak karar şimdiden merak konusu oldu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLDU?

CHP Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve yazar Fikri Sağlar, sosyal medya hesabında geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir.

At fav'a bekle..."

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Basına kapalı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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