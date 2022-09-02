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Altılı masada Kılıçdaroğlu'na beklenmedik tepki! O sözler diğer liderleri rahatsız etti

02.09.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci devam ederken altılı masanın son toplantısına ilişkin dikkat çeken bir iddia geldi. Olası adaylar arasında ismi en çok geçen ve partisindeki birçok kişi tarafından "adayımız" denilen Kılıçdaroğlu'na diğer 5 partiden tepki geldiği öne sürüldü. Altılı masadaki diğer liderlerin bu söylemlerden rahatsız olduğu ifade edilirken Kılıçdaroğlu'na, CHP'lilerin bu söylemlerine dikkat etmesi ricasında bulunulduğu belirtildi.

Altılı masada Kılıçdaroğlu'na beklenmedik tepki! O sözler diğer liderleri rahatsız etti

Muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masanın ilk tur toplantıların sonuncusu geçtiğimiz hafta Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılırken görüşmeye ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre diğer 5 lider, CHP'li isimlerin sık sık "adayımız Kılıçdaroğlu" çıkışlarından rahatsız oldu ve Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda bazı taleplerde bulundu...

"SÖYLEMLERİ AZALTIN" UYARISI

Son aylarda sık sık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kamuoyu önündeki söylemleri sıklaştıran CHP'li üst düzey yöneticilere, ikinci tur görüşmelerine kadar söylemlerin azaltılması uyarısı geldi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre CHP ile ittifakta yer alan partilerin yöneticileri, adaylık söylemlerinin son dönemlerde fazlalaştığını muhataplarına iletti.

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CHP'LİLER BU İKAZA UYDU

21 Ağustos’ta Saadet Partisi’nde yapılan birinci turun son toplantısında da adaylık sinyallerinin azaltılması gerektiğinin konuşulduğu ve Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının bu ikaza uyduğu kaydedildi. CHP öncülüğünde toplanan 6'lı masada aday tartışmaları devam ederken, CHP kurmaylarının Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde yaptığı açıklamalar veto yedi.

GÜRSEL TEKİN "KILIÇDAROĞLU" DEMEDİ

Masa içerisindeki partilerin genel başkan yardımcılarının bazıları ise adaylık vurgusunun abartıldığı görüşünde. Parti genel merkezlerinde ifade edilenlere göre bu durumun, birinci turun son toplantısında konuşulduğu masa buluşmalarının ikinci turunun yapılacağı 2 Ekim’e kadar CHP’lilerin adaylık ile ilgili söylemlerine dikkat edeceği ifade edildi. 6’lı masa toplantısından bir kaç gün sonra açıklama yapan Gürsel Tekin’in bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini söylemediği ifade ediliyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu muhalefet

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