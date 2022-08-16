Altılı masada 'komisyon' değişikliği! Yeni isimler katılacak

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefiyle bir araya gelen 6 partinin oluşturduğu altılı masada yeni dönem için harekete geçildi. Bazı alanlardaki çalışmalar için kurulan ve parti genel başkan yardımcılarının yer aldığı komisyonlarda değişikliğe gitmek isteyen partilerin, komisyonlarda sadelik hedeflediği ve yeni isimleri dahil edebileceği öğrenildi...

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte yol haritasını oluşturacak çalışmalar için 6’lı masa liderleri her partiden bir temsilcinin bulunduğu komisyonlar kurma yoluna gitti. Bu çerçevede 1'le başlayan komisyon sayısı ilerleyen süreçte 5’e yükseldi.

YENİ İSİMLER KATILACAK

Seçime kadar çalışmalarına devam edecek olan komisyonlarda değişiklikler de yapılacak. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, komisyonlarda görev yapan her partiden bir genel başkan yardımcısına ek olarak akademisyenler, uzmanlar ve eski siyasi isimlerin dahil olabileceği ifade ediliyor. Komisyonlarda yeni simaların gözükmesinin halk ile komisyonların arasında yeni bir etki oluşturabileceği belirtiliyor.

