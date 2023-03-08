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Altılı masadaki gelişmeler, seçim kararı, deprem çalışmaları... Gözler kritik zirveye çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı

08.03.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı. Külliye'de gerçekleşen görüşmede deprem bölgesindeki çalışmaların, seçim sürecindeki son durum, altılı masadaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Liderlerin görüşmesinden ilk kareler de paylaşıldı.

Cumhur İttifakındaki kritik görüşme saat 14.00 itibarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

SEÇİM TAKVİMİNDE NELER YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü yaptığı açıklamada 10 Mart'ta seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan edeceğini duyurmuştu. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından bugünkü görüşmede 2 liderin seçim sürecinde atılacak adımları değerlendirmesi bekleniyor.

LİDERLERİN GÜNDEMİNDE DEPREM VAR

Liderlerin bir diğer önemli gündem maddesi ise deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar olacak.

ERDOĞAN'IN RAKİBİ KILIÇDAROĞLU OLMUŞTU

Öte yandan Millet İttifakının adayının CHP lideri Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesinin ardından Cumhur İttifakında gerçekleşen ilk toplantı olması açısından Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ayrı bir önem taşıyor.

İki liderin Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşmişti. Erdoğan ile Bahçeli deprem bölgesinde Kahramanmaraş ve Malatya'ya birlikte ziyaret gerçekleştirmişti.

İŞTE GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan

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