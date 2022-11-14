Altılı masanın 8’inci toplantısı başladı! İşte masadaki konular

Altı muhalefet partisinin genel başkanları, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplandı.

Babacan, DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.

BTP VE ANAYASA GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

Altı genel başkanın bir araya geldiği ‘Liderler Buluşması’nda geçtiğimiz günlerde Meral Akşener ile görüşme gerçekleştiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın koalisyona katılma durumunun ele alınacağı ve Anayasa değişikliğinin görüşülmesi öngörülüyor.

ADAY İSMİ KONUŞULACAK MI?

Altılı masanın bu toplantısında en çok merak edilen konu ise, Cumhurbaşkanı adaylığı için isim konuşulup konuşulmayacağı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun masa gündemine gelmesi beklenmiyor.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

İHA