Altılı masanın hemen yanı başında duruyordu! Hepsini Meral Akşener seçti…

İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılan altılı masanın beşinci toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı.

Toplantının yapıldığı salonda liderler daha önceki dört toplantıda olduğu gibi eşit söz hakkını simgeleyen yuvarlak masada oturdu. Ancak bu kez masanın yanı başında bulunan konsolda yer alan objeler dikkat çekti.

Odada ilk dikkat çeken 'sivil giyimli' Atatürk portresi oldu. Portrenin büyüklüğüyle tüm alana hakim olması dikkat çekti.

Halk TV'nin haberine göre konsoldaki diğer objeler ise şöyleydi: