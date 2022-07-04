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  4. Altılı masanın hemen yanı başında duruyordu! Hepsini Meral Akşener seçti…

Altılı masanın hemen yanı başında duruyordu! Hepsini Meral Akşener seçti…

04.07.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masanın dün gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliği yaptığı altılı masanın beşinci toplantısında, yuvarlak masanın yanı başında bulunan konsolda yer alan objeler ve verdiği mesajlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Altılı masanın hemen yanı başında duruyordu! Hepsini Meral Akşener seçti…

İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılan altılı masanın beşinci toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı.

Toplantının yapıldığı salonda liderler daha önceki dört toplantıda olduğu gibi eşit söz hakkını simgeleyen yuvarlak masada oturdu. Ancak bu kez masanın yanı başında bulunan konsolda yer alan objeler dikkat çekti.

Odada ilk dikkat çeken 'sivil giyimli' Atatürk portresi oldu. Portrenin büyüklüğüyle tüm alana hakim olması dikkat çekti.

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Halk TV'nin haberine göre konsoldaki diğer objeler ise şöyleydi:

  • Esma-ül Hüsna (Allah'ın ismleri)

  • Orhun Kitabeleri (Türklerin ilk yazılı eseri sayılan taş yazıtlar)

  • İYİ kabartması (İyİ Parti'nin adının eski Türk alfabesinde Kayı boyu ile benzerlik taşıyan kaligrafisi)

  • Barışı simgeleyen zeytindalı.

  • İktidarın nasıl gideceğini ve halkın asıl çilesini simgeleyen tencere.

  • İktidarın gidişi vaktine 'az kaldı'ğını simgeleyen kum saati.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti
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