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Altılı masanın kritik toplantısı öncesi yeni gelişme! Seçim güvenliği komisyonu bir araya geldi

27.05.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masada alınan 'seçim güvenliği' kararına ilişkin oluşturulan komisyon, liderlerin buluşması öncesi bir araya geldi. 6 partinin kurmaylarından oluşan komisyon, seçim güvenliğine ilişkin yol haritasını belirlerken, ortaya 4 ana başlık çıktı.

Altılı masanın kritik toplantısı öncesi yeni gelişme! Seçim güvenliği komisyonu bir araya geldi

Altılı masa, 29 Mayıs'taki görüşme için gün sayarken, seçim güvenliği komisyonu, liderlerin buluşması öncesi bir araya geldi. Altı parti kurmaylarının gerçekleştirdiği toplantıda, bundan sonraki çalışmaların 4 ana başlık ve 24 altında sürdürülmesine karar verildi...

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin kurmaylarından oluşan seçim güvenliği komisyonu, hafta sonu liderlerin buluşması öncesinde bir araya geldi.

4 ANA BAŞLIKTA SÜRDÜRÜLECEK

Kurmaylar, bundan sonraki çalışmalarını dört ana başlık ve 24 alt başlıkta sürdürme kararı aldı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ana başlıklardan biri, “seçim takvimi açıklanana kadar yapılacak çalışmalar” olacak. Bir diğer başlık olan “seçim takvimi açıklandıktan sonra yapılacak çalışmalar” kapsamında, “seçim sürecinin adil yürütülmesinin takibi” yapılacak. Üçüncü başlık olarak “seçim günü yapılacak çalışmalar” ele alınacak. Son başlık ise “oy kullanmadan sonraki süreçlere ilişkin ayrıntıları” kapsıyor. Ayrıca kurmayların seçim günü bilgi paylaşımı için altyapı konusunda ortak çalışacakları kaydedildi.

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Bu ay Gelecek Partisi’nde bir araya gelen komisyonun önümüzdeki ay çalışmalarını liderler zirvesine ev sahipliği yapacak olan İYİ Parti’de sürdüreceği belirtildi.

DAVUTOĞLU'NDAN 3 LİDERE ZİYARET

Öte yandan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 29 Mayıs’ta ev sahipliği yapacağı liderler zirvesi öncesinde, genel başkanlar Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek davette bulundu.

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Ahmet Davutoğlu SAADET Saadet Partisi CHP İYİ Parti

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