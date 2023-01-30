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  4. Altılı masanın metninde ekonomi ve enflasyonla mücadele vurgusu! Gözler o saate çevrildi: Dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi ve Türkiye Varlık Fonu detayları

Altılı masanın metninde ekonomi ve enflasyonla mücadele vurgusu! Gözler o saate çevrildi: Dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi ve Türkiye Varlık Fonu detayları

30.01.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kurumun kapatılması, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi öngörülüyor, enflasyonla mücadele ve kamuda araç politikası gibi konularda mesajlar verilmesi bekleniyor. Altılı masanın uzun süredir işaret ettiği kritik gün geldi çattı. Ankara ATO Congresium'da liderlerin de katılımıyla 'ortak politikalar mutabakat metni' kapsamında 9 ana madde kapsamında 80 madde açıklanacak. Tanıtım toplantısına saatler kala açıklanacak metinden dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Altılı masanın metninde ekonomi ve enflasyonla mücadele vurgusu! Gözler o saate çevrildi: Dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi ve Türkiye Varlık Fonu detayları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğindeki 26 Ocak'ta düzenlenen son toplantının ardından altılı masanın adayını açıklaması için gözler şubat ortasına çevrildi. Bugün ise altı partinin uzun süredir üzerinde çalışıp hazır hale getirdiği 'ortak politikalar mutabakat metni' açıklanıyor. Ekonomiye geniş yer ayrılacağı öğrenilen metinde ele alınacak başlıca konular belli oldu.

BİRÇOK BAŞLIKTA ANLATILACAK

Bugünkü tanıtım toplantısında 9 ana madde, toplamda 80'e yakın maddenin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bu konular arasında hukuk, ekonomi, şeffaflık, bilim, dış politika ve eğitim konuları ele alınacak.

EKONOMİ GENİŞ YER TUTUYOR

Metinde ekonomiye geniş yer ayrıldığı değerlendiriliyor. Bu kapsamda enflasyonla mücadele mesajı verileceği, ayrıca kamudaki araç politikasıyla ilgili yeniden değerlendirme yapılacağı ifade edilecek.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, TÜRKİYE VARLIK FONU...

Öte yandan metinde Türkiye Varlık Fonu'nun kapatılacağı, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüleceği gibi detaylar da yer alıyor.

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