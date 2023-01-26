HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Altılı masanın ortak bildirisindeki ifadelere AK Parti'den ilk tepki: Korkunun ecele faydası yok

Altılı masanın ortak bildirisindeki ifadelere AK Parti'den ilk tepki: Korkunun ecele faydası yok

26.01.2023 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masa toplantısı sonrası yayımlanan ortak bildiride, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını kabul etmeyeceğiz' açıklamasına AK Parti'den ilk tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla altılı masaya tepki göstererek, "Kendi aday çıkaramama beceriksizliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz. Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok." dedi.

Altılı masanın ortak bildirisindeki ifadelere AK Parti'den ilk tepki: Korkunun ecele faydası yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 11'inci kez bir araya gelen altılı masa liderleri ortak bildiri yayımlamış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını kabul etmeyeceklerini bildirmişti. AK Parti'den söz konusu bildirideki ifadelere sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda altılı masa liderlerine tepki gösterdi.

Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi!

"SEÇİM VE MAĞLUBİYET YAKLAŞTIKÇA KORKMAYA BAŞLADINIZ"

Hamza Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. 'Erdoğan'ı yeneceğiz' dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz.

Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin. Yine kazanacağız."

d

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 11'inci kez bir araya gelen altılı masa liderleri ortak bildiri yayımlamış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını kabul etmeyeceklerini bildirmişlerdi.

Türkiye'nin, "hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetildiği" savunulan ortak bildiride, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüde yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan diplomasi trafiği!Erdoğan'dan diplomasi trafiği!
Sosyal medyada gündem oldu! Depremden saniyeler önce...Sosyal medyada gündem oldu! Depremden saniyeler önce...
'Erdoğan' mesajı dikkat çekmişti, yine gerilim yarattı!'Erdoğan' mesajı dikkat çekmişti, yine gerilim yarattı!
Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ 6'lı masa ak parti

En Çok Okunan Haberler

Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık! 'Hiç açılmamış'

Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık! 'Hiç açılmamış'

Her karede ayrı bir detay! Togg, Almanya’da trafikte saniye saniye görüntülendi…

Her karede ayrı bir detay! Togg, Almanya’da trafikte saniye saniye görüntülendi…

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti! Pala'nın emriyle Aslan Akbey'i öldürmüştü

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti! Pala'nın emriyle Aslan Akbey'i öldürmüştü

Cihan Paçacı: ‘Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimi bırakıyorum’

Cihan Paçacı: ‘Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimi bırakıyorum’

'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...

'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...

YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.