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  4. 'Altın AB pasaportu': Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı skandalın ardından istifa etti

'Altın AB pasaportu': Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı skandalın ardından istifa etti

15.10.2020 17:41 | Son Güncelleme

Dimitris Şilluris, yatırım karşlığı vatandaşlık programında yaşanan skandalın ardından istifa etti. Kıbrıs Cumhuriyeti, Al Jazeera televizyonunda yayımlanan bir belgeselin ardından, en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve Avrupa Birliği (AB) genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesi uygulamasını askıya alacağını açıklamıştı.

'Altın AB pasaportu': Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı skandalın ardından istifa etti

Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Dimitris Şilluris, yatırım karşlığı vatandaşlık programında yaşanan skandalın ardından istifa etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Al Jazeera televizyonunda yayımlanan bir belgeselin ardından, en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve Avrupa Birliği (AB) genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesi uygulamasını askıya alacağını açıklamıştı.

Belgeselde 67 yaşındaki Şilluris, kara para aklamaktan hüküm giymiş, Kıbrıs pasaportu almak isteyen bir Çinli iş insanının aracısı gibi, Al Jazeera muhabirine yardım etme vaadinde bulunuyordu.

Şilluris, sabıkalı olduğu için başvuruda bile bulunamayacak iş insanının Kıbrıs pasaportu alabilmesi için hangi yöntemlerin izlenebileceğini anlatıyordu.

İstifa etse de suçlamaları reddeden Şilluris, sözlerinin bağlamından kopartıldığını söyledi.

Şilluris, yaptığı yazılı açıklamada "Herhangi bir yasayı çiğnemediğime inancım tam" dedi.

28 yıldır milletvekilliği yapan Şilluris, 2011'de Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı seçilmiştşi ve devlet protokolünde Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'ten sonra ikinci sıradaydı.
Lefkoşa'da düzenlenen bir gösteri

25 kişinin vatandaşlıkları iptal edildi

Al Jazeera'nın belgeseli 12 Ekim'de yayımlanmış ve Kıbrıs kamuoyunda öfke yaratmıştı.

Geçen yıl Kasım ayında, Malezya devlet fonu 1MDB'den milyarlarca doların kaybolması skandalındaki önemli isimlerden Jho Low'a Eylül 2015'te Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiği ve Jho'nun ülkede 5 milyon dolarlık mülk satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Savcıların milyarlarca dolar kara parayı akladığını söylediği Jho Low, ABD'de aranıyor.

Jho Low suçlamaları reddediyor, şu anda nerede yaşadığı ise bilinmiyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti skandal sonrası 25 yabancı yatırımcının aldığı "altın AB pasaportlarını" iptal etmişti. Bunlar arasında dokuz Rus, sekiz Kamboçya ve beş de Çin vatandaşı vardı.

Geçen yıl Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, AB üyesi ülkelere birlik dışından gelip, yatırımlar yoluyla vatandaşlık alanlar konusundaki araştırmaların sıkılaştırılması çağrısı yapmıştı.

AB üyesi ülkelerden Malta ve Bulgaristan da benzer yatırım programlarıyla vatandaşlık veriyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti 'Altın AB pasaportu' programını askıya alıyor

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