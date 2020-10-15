'Altın AB pasaportu': Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı skandalın ardından istifa etti

Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Dimitris Şilluris, yatırım karşlığı vatandaşlık programında yaşanan skandalın ardından istifa etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Al Jazeera televizyonunda yayımlanan bir belgeselin ardından, en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve Avrupa Birliği (AB) genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesi uygulamasını askıya alacağını açıklamıştı.

Belgeselde 67 yaşındaki Şilluris, kara para aklamaktan hüküm giymiş, Kıbrıs pasaportu almak isteyen bir Çinli iş insanının aracısı gibi, Al Jazeera muhabirine yardım etme vaadinde bulunuyordu.

Şilluris, sabıkalı olduğu için başvuruda bile bulunamayacak iş insanının Kıbrıs pasaportu alabilmesi için hangi yöntemlerin izlenebileceğini anlatıyordu.

İstifa etse de suçlamaları reddeden Şilluris, sözlerinin bağlamından kopartıldığını söyledi.

Şilluris, yaptığı yazılı açıklamada "Herhangi bir yasayı çiğnemediğime inancım tam" dedi.

28 yıldır milletvekilliği yapan Şilluris, 2011'de Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı seçilmiştşi ve devlet protokolünde Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'ten sonra ikinci sıradaydı.

