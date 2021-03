Altın Ahududu en kötü oyunculuk ödülleri: Robert Downey Jr ve Anne Hathaway iddialı adaylar

Robert Downey Jr, sert eleştiriler alan Dr Dolittle filmindeki rolüyle, bu yıl Razzie en kötü oyunculuk ödüllerine bir çok dalda aday gösterildi.

Altın Ahududular diye de bilinen ödül töreninde yılın en kötü filmleri ve performansları seçiliyor.

Robert Downey Jr, en kötü erkek oyuncu dalının yanısına "hiç inandırıcı olmayan Galler aksanı"yla "en kötü beyaz perde karakteri" ödüllerine aday.

İngiliz sinema eleştirmeni Mark Kermode, Dr Dolittle yeniden yapımının "şok edici düzeyde zayıf" olduğunu yazdı.

Irish Times gazetesi filmin, yapımına katılan herkes açısından "kariyerlerinin en düşük seviyesi" olduğunu ilan etti.

Guardian ise "Downey her ağzını açıp anlaşılmaz bir şeyler daha söylediğinde film biraz daha ölüyor" diyor.

En kötü kadın oyuncu ödülüne aday gösterilenler arasında ise bu yıl Oscar sahibi oyuncu Anne Hathaway var.

Bu ödüle, hem Netflix'de gösterime giren gazeteci Elena McMahon'un anlatıldığı "The Last Thing He Wanted" hem de Roald Dahl'ın "Cadılar" kitabından beyaz perdeye uyarlanan filmdeki "Büyük Yüce Cadı" rolüyle aday gösteriliyor.