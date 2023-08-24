Altın alacaklar dikkat! Kuyumcuları bile kandırdılar! Tek seferde 260 bin lira…

Altın sahtekarlığında adeta çığır açtılar, içi gümüş dışı altın kaplama olan bileziklerle kuyumculara giderek sadece 7 bilezikten 260 bin TL haksız kazanç elde ettikten sonra yakalandılar.

Çetenin iki üyesi olan bir kadın ile bir erkek ‘yeni evlendik altınlarımızı bozdurmak istiyoruz’ diyerek Ankara’da çok sayıda kuyumcuya gidip onları hazırladıkları tuzağa düşürdüler. 20 şehirde, 23 suç kaydı olan ve bu suçların 21 tanesinden firari olarak aranan çete üyelerinin İstanbul’dan Ankara’ya günübirlik geldiği ortaya çıktı. Yanlarında bir atölyede yaptırdıkları sözde 22 ayar bilezikler vardı.

O dolandırıcıların kuyumcuya getirdikleri 24 gramlık bileziğin sadece yarım gramı altındı geri kalan 23,5 gramı gümüştü ve bir bilezikten 37 bin 500 lira haksız kazanç elde ettiler. İhbar üzerine harekete geçen Mali Şube ekipleri çeteyi takibe alarak kırmızı ışıkta çetenin üyelerinin olduğu araca baskın yaptılar. Hatta o anlarda çete üyesi bir kadının kolundaki düşük ayarlı altın bileziği yakalatmamak için kırarak yere attığı görüldü.

Yangın tüpü içine gizlenmiş düşük ayarlı bileziklerle birlikte 11 bin lira da ele geçirildi. 5 şüpheliden 4’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘ALTIN OLARAK GÖRÜNÜYOR BELLİ OLMUYOR’

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez’de akılalmaz dolandırıcılık hakkında Show Haber’e yaptığı açıklamasında “Bizim mihenk taşı dediğimiz taşımıza ürünü sürdüğümüz zaman altın olarak gözüküyor. Bu asiti sürdüğümüz zaman da belli olmuyor. Kaplama tabir ettiğimiz ürünleri Ankara’da kuyumculara satarak haksız kazanç elde ediyorlar. Ciddi şekilde bir dolandırıcılık var.” ifadelerini kullandı.



