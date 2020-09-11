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Altın almaya geldi, altın çalıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 17:44 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan şahıs nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan şahıs nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada şahsın çaldığı altın üstünden çıkarken, gözaltına alınan zanlı, kendisinden şikayetçi olmaması için kuyumcuya yalvardı.
Mustafa Ç. isimli şahıs, kuyumcuya gelerek altın almak istediğini söyledi. Kuyumcu, 10 çeyrek altın ağırlındaki kulplu altını tezgah üzerine koydu. Mustafa Ç, tezgah üzerindeki altını alarak koşmaya başladı. Kuyumcu İlhan G, hemen şahsın peşinden yaya olarak koştu. Nefes kesen kovalamada hırsız Yenice Mahallesinde bir apartmana girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis gelene kadar kuyumcu ve vatandaşlar apartmanın kapısından ayrılmadı. Gelen polisler hırsızı kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan hırsızın üzerinden kuyumcudan çaldığı 8 bin Türk lirası değerindeki altın çıktı. Zanlı, "Ne olur abi benden şikayetçi olma" diye kuyumcuya yalvardı. Polis tarafından şahıs emniyete götürülürken, kuyumcu ise şahıstan şikayetçi olmak için ifade verdi. Öte yandan şahsın kuyumcudan çıkıp kaçma anı bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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