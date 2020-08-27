Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti

1999 yılında tarihi yeri kazmış olan arkeolog Habab Idris Ahmed, "Onların burayı kazmakta tek bir motivasyonu vardı o da altın bulmak. Çılgınca bir şey yaptılar; zaman kazanmak için ağır makineler kullandılar. Sonunda geri getirilemeyek bir tarih hazinesini insanlığın mirasından çaldılar” ifadelerini kullandı.

KAMYONLAR ANTİK KALINTILARI EZDİ

Bununla birlite arkeologlar, başkent Hartum'un yaklaşık 270 kilometre kuzeyindeki Bayouda'nın kavurucu çölünde iki mekanik kazıcı ve iş üstündeki beş adamı yakaladı. Adamların 17 metre derinliğinde ve 20 metre uzunluğunda geniş bir hendek kazdığı belirtildi. Ekipmanı taşıyan kamyonların ise antik kentteki yapıları ezdiği aktarıldı.

Sonuç olarak, M.Ö. 350 ile M. S. 350 yılları arasındaki Meroitik dönemden kalma yerleşim yerine dair define avcıları nedeniyle günümüze neredeyse hiçbir şeyin kalmadığı açıklandı.

Sudan Eski Eserler ve Müzeler Müdürü Hatem al-Nour, "Toprak tamamen kazınmış, zeminde sadece kumtaşı ve pirit katmanları kalmış.Antik site metalik bir kaya üzerine kurulduğundan dolayı detektörler ötüyor, bu yüzden de defineciler burada altın olduğunu düşünüyor” yorumunu yaptı.