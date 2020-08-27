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Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 11:52 | Son Güncelleme

Arkeologlar, Sudan’ın geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanan antik şehri Jabal Maragha’nın altın arayan define avcıları nedeniyle neredeyse tamamen yok olduğunu açıkladı.

Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti

1999 yılında tarihi yeri kazmış olan arkeolog Habab Idris Ahmed, "Onların burayı kazmakta tek bir motivasyonu vardı o da altın bulmak. Çılgınca bir şey yaptılar; zaman kazanmak için ağır makineler kullandılar. Sonunda geri getirilemeyek bir tarih hazinesini insanlığın mirasından çaldılar” ifadelerini kullandı.

KAMYONLAR ANTİK KALINTILARI EZDİ

Bununla birlite arkeologlar, başkent Hartum'un yaklaşık 270 kilometre kuzeyindeki Bayouda'nın kavurucu çölünde iki mekanik kazıcı ve iş üstündeki beş adamı yakaladı. Adamların 17 metre derinliğinde ve 20 metre uzunluğunda geniş bir hendek kazdığı belirtildi. Ekipmanı taşıyan kamyonların ise antik kentteki yapıları ezdiği aktarıldı.

Sonuç olarak, M.Ö. 350 ile M. S. 350 yılları arasındaki Meroitik dönemden kalma yerleşim yerine dair define avcıları nedeniyle günümüze neredeyse hiçbir şeyin kalmadığı açıklandı.

Sudan Eski Eserler ve Müzeler Müdürü Hatem al-Nour, "Toprak tamamen kazınmış, zeminde sadece kumtaşı ve pirit katmanları kalmış.Antik site metalik bir kaya üzerine kurulduğundan dolayı detektörler ötüyor, bu yüzden de defineciler burada altın olduğunu düşünüyor” yorumunu yaptı.

DEFİNE AVCILARI SAATLER SONRA SERBEST BIRAKILDI

Altın avcılarını yakalayan arkeologlar, hazine avcılarını karakola götürerek şikayet etti, ancak saatler içinde serbest bırakıldılar. Sudan'ın eski eserler departmanının eski çalışanlarında Mahmoud al-Tayeb, "Hapishaneye konulmalı ve makinelerine el konulmalıydı” dedi. Aynı zamanda Varşova Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü olan Tayeb, gerçek suçlunun işçilerin işvereni olduğuna, ipleri eline alabilecek ve adaleti engelleyebilecek biri olduğuna inandığını söyledi.

Diğer taraftan arkeologlar, bu durumun ilk yaşanmadığını, antik sitelerin sistematik bir şekilde yağmalanmadığını açıkladı.

MISIRLILARDAN DAHA FAZLA PİRAMİT İNŞA ETTİLER

Nil'de 12 kilometre uzunluğundaki nehir adası Sai'de yüzlerce mezar yağmacılar tarafından arandı ve yok edildi. Bazılarının tarihi ise firavun dönemine kadar uzanıyor.

Sudan'ın eski uygarlıkları Mısırlılardan daha fazla piramit inşa etti, ancak çoğu hala keşfedilmemiş durumda bulunuyor. Hartum’a 200 km mesafede çöllük bir alanda bulunan Meroe Antik Kenti’nin 200’den fazla piramide ve antik kalıntıya ev sahipliği yapıtığı düşünülüyor.

2011’de UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine sokulan Meroe kalıntıları uzun süre Sudan’daki iç savaşın da etkisiyle unutulmuş olsa da içinde barındırdığı Meriotik dönem kral ve kraliçelerinin mezarlarının bulunduğı piramitlerle yeniden gündeme geldi.

AFRİKA'NIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ALTIN ÜRETİCİSİ

Sudan, Güney Afrika ve Gana'dan sonra Afrika'nın üçüncü büyük altın üreticisi bulunuyor. Ülkenin altın ticaretinde elde ettiği gelir geçen yıl 1,22 milyar dolarak açıklandı.

Şimdi, mezarlıklardan tapınaklara kadar yüzlerce define avcısı altın bulmak için her şeyi yapıyor.

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