Altın Ayı'yı İranlı yönetmen Mohammed Rasoulof kazandı

Gümüş Ayı ödülleri

"Never Rarely Sometimes Always" (Asla Nadiren Bazen Daima) ile Jüri Büyük Ödülü'ne layık görülen ABD'li Eliza Hittman bir Gümüş Ayı aldı. Ödül töreni öncesinde eleştirmenlerin beğenisini toplayan ve favoriler arasında gösterilen "Never Rarely Sometimes Always," Pennsylvania'da küçük bir kasabada yaşayan, istemeden hamile kalan ve kürtaj olmak için kuzeni Skylar ile birlikte New York'a giden 17 yaşındaki Autumn'un hikayesini yalın ve duygusal bir dille anlatıyor.

70'inci Berlinale'de En İyi Yönetmen Ödülü'nü "Domangchin Yeoja" (Koşan Kadın) ile Hong Sang-soo aldı. Güney Koreli sinemacıya Gümüş Ayı kazandıran "Domangchin Yeoja," ilk bakışta banal görünen sohbetlerin insan ilişkileri hakkında ne kadar ipucu içerdiğine odaklanıyor.

Berlinale'de favori filmler arasında gösterilen "Undine," yönetmeni Christian Petzold'a ödül getirmedi ancak Undine'yi canlandıran Paula Beer En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Petzold, "Undine"de, sevgilisi tarafından terk edildikten sonra başka bir erkekle tanışarak yeniden aşık olan Undine'nin hikayesini anlatırken, kendisini aldatan erkeği öldüren su perisi Undine efsanesini de bugünün Berlin'ine taşıyor.