Altın Ayı'yı İsrailli yönetmen Nadav Lapid kazandı

Büyük ödül Altın Ayı'yı İsrailli yönetmen Nadav Lapid imzalı “Synonymes” kazandı. Türkiye kökenli yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay GWFF En İyi İlk Film Ödülü’nü aldı.69'uncu Berlin Film Festivali'nde Altın ve Gümüş Ayılar sahiplerini buldu. En İyi Film dalında Altın Ayı, İsrailli yönetmen Nadav Lapid'in "Synonymes” (Eşanlamlılar) adlı filmine layık görüldü. Navid Lapid, kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlattığı hikayede, yeni bir ülkede kök salmanın zorluğunu ele alıyor. İsrail'den Paris'e gelen filmin baş kahramanı Yoav'ın tek bir isteği, İsrailli kimliğinden sıyrılıp, bir Fransız olabilmek. Ancak Yoav, Fransız olmanın o kadar kolay olmadığını görüyor. Berlinale kapsamında verilen bağımsız ödüllerden biri olan Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) ödülü de bu filme verilmişti. Gümüş Ayı alan filmler Jüri Büyük Ödülü Gümüş Ayı'yı "Grâce à Dieu” (Tanrı'ya Şükür) adlı filmi ile Fransız yönetmen François Ozon kazandı. Ozon, bu filminde kilisedeki çocuk istismarı olaylarını ele alıyor.

Sinemada yeni perspektifler açan filmlere verilen Alfred-BAuer Ödülü Gümüş Ayı'ya Alman yönetmen Nora Fingscheidt'in ilk uzun metrajlı filmi "Systemsprenger” layık görüldü. Film, 9 yaşında bir çocuğun sevgi ve güven arayışını konu ediyor. Jüri üyeleri en iyi yönetmen olarak Alman yönetmen Angela Schanelec'i seçti. "Ich war zuhause, aber” (Evdeydim, ama) adlı filmin yönetmeni Angela Schanelec, En İyi Yönetmen dalında Gümüş Ayı kazandı. Film, tek başına çocuk yetiştirmek zorunda kalan bir anne ve oğlunun hikayesini konu ediyor. En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu Ödülleri Festivalde sinema eleştirmenlerinin övgüsünü alan "Di jiu tian chang” (Elveda Oğlum) adlı filmin başrol oyuncusu Wang Jingchun En İyi Erkek Oyuncu dalında Gümüş Ayı'nın sahibi oldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü de, Wang Jingchun ile başrolü paylaşan Yong Mei'nin oldu. Film, Çin bağımsız sinemasının öncülerinden sayılan Wang Xiaoshuai'nin imzasını taşıyor. Film, çocuklarını kaybeden bir anne-babanın dramını anlatıyor. En İyi Senaryo ve Olağanüstü Sanatsal Performans ödülleri

En İyi Senaryo dalında Gümüş Ayı'yı "La paranza dei bambini” (Piranhalar) adlı filmin senaristleri Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi, Roberto Saviano kazandı. Festivalde her yıl "olağanüstü sanatsal performans” nedeniyle bir Gümüş Ayı veriliyor. Kamera, kurgu, müzik, kostüm veya set tasarımı alanlarındaki çalışmaların ödüllendirildiği bu kategoride, uluslararası jürinin ödülü yönetmenliğini Hans Petter Moland'ın yaptığı "Ut og stjæle hester”in (Çalıntı Atlar) oldu. Festivalde Altın Ayı için yarışan Emin Alper "Kız Kardeşler”i ise uluslararası sinema eleştirmenleri tarafından beğeni toplamasına rağmen, festivalden eli boş döndü. Mehmet Akif Büyükatalay En İyi İlk Film Ödülü'nü aldı GWFF En İyi İlk Film Ödülü ise Türkiye kökenli Alman yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay da "Oray” adlı filmine layık görüldü. 50 bin euro tutarındaki ödül, yönetmen ve yapımcı arasında paylaştırılıyor. 1987 doğumlu yönetmen, filminin başkarakteri Oray üzerinden Almanya'da yaşayan dindar Müslüman gençlerin hayatından bir kesit sunuyor.

Mehmet Akif Büyükatalay, DW Türkçe'ye verdiği röportajda, bu filmde bir kimlik arayışı anlatmak istediğini söylemişti. Büyükatalay, "Oray” ile "Almanya'da, Batılı, demokratik, seküler bir ülkede Müslüman olmak, din yoluyla kendini ifade etmek istemek ne demek?” sorusuna yanıt aradığını dile getirmişti. Mehmet Akif Büyükatalay'ın Köln Sanat Yüksek Okulu'ndan mezuniyet projesi olan "Oray” Perspektif-Alman Sineması bölümünde gösterilmişti. En İyi Kısa Film Ödülleri Kısa film jürisi Altın Ayı'ya yönetmenliğini Florian Fischer ve Johannes Krell'in yaptığı "Umbra” adlı filmi layık gördü. Bu dalda Gümüş Ayı, Manuel Abramovich imzalı "Blue Boy” adlı filmin oldu. Kısa filmlere Audi sponsorluğunda verilen ödüllerde ise yönetmenliğini Barbara Wagner ile Benjamin de Burca'nın üstlendiği "Rise” Altın Ayı aldı. Jüri üyeleri Berlinale'de uluslararası jüri başkanlığını Fransız aktris Juliette Binoche yaptı. Jüri üyeleri ise ABD'li sinema eleştirmeni Justin Chang, Alman aktris Sandra Hüller, Şilili yönetmen Sebastian Lelio, New York Modern Sanatlar Müzesi Sinema Küratörü Rajendra Roy, İngiliz yapımcı Trudie Styler oluşturdu.

Bağımsız jürilerin verdiği önemli ödüller Berlinale'de ana yarışmanın yanı sıra Forum ve Panaroma bölümlerinde yer alan filmlere bağımsız jüriler tarafından verilen ödüller ise daha önce açıklandı. Festivalin yarışmalı bölümünde bağımsız jüriler tarafından en beğenilen filmlerden biri Makedon kadın yönetmen Teona Strugar Mitevska imzalı "Gospod postoi, imeto i' e Petrunija” (Tanrı var, adı da Petrunya) oldu. Erkek egemen düzene karşı çıkan genç kadın Petrunya'nın mücadelesini anlatan film, Ekümenik Jüri ile bağımsız sinema salonlarının federasyonunun verdiği Gilde Film Ödülü'ne layık görüldü. Berlinale'de Forum bölümüne katılan filmlere verilen Caligari ödülüne Alman yönetmen Thomas Heise'nin "Heimat ist ein Raum aus Zeit” (Yurt Zamandan Bir Mekandır) adlı filmi layık görüldü. Heise filmde, mektup, fotoğraf, günlük ve kendi çektiği görüntülerin eşliğinde ailesinin dört kuşaklık tarihini anlatıyor. Yönetmenliğini Burak Çevik'in yaptığı "Aidiyet” de Berlinale'de Forum bölümünde gösterilmişti. "Aidiyet” yönetmenin ailesinde yaşanan bir cinayeti ve bir aşk hikayesini konu ediyor.