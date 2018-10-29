Altın biberon ve emzik talep görüyor

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da kuyumcular altın biberon ve emzik üretimine yöneldi. Kuyumcu Fatih Öksüz, altın biberon ve altın emzik fiyatlarının 1200- 1250 lira arasında değiştiğini söyledi.

Isparta'da kuyumcular son dönemde rağbet gören altın biberon ve altın emzik üretimine yöneldi. Biberonun kapağı, emziğin ise tutma yerinin müşterinin isteğine göre 14 veya 22 ayar altın olarak yapıldığı ürünlerin fiyatları da değişiyor. Ağırlığı 4-6 gram arasında değişen altın biberon 1250, emzik ise 1200 liraya kadar alıcı buluyor.

Kuyumcu Fatih Öksüz, son günlerde biberon ve emziğe talebin arttığını anlatırken, "Müşterinin isteğine göre özel üretim yapıyoruz. Burada kullanılan altın gramına göre hesaplanıyor ve müşteriye teslim ediyoruz. Raflarımızda da altın biberon ve emzik bulunduruyoruz. Müşterilerin ilgisini ve dikkatini çekiyor" dedi.

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