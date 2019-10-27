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"Altın bileziği" kollarına bu merkezde taktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

Bilecik Mesleki Eğitim Merkezinden ustalık ve çıraklık belgesi alan 6 bin 400 kişi, sanayi bölgeleri ile fabrikalarda nitelikli personel olarak çalışmaya başladı ya da kendi iş yerini açtı - Merkez Müdürü Hüseyin Tay: - "Kayıt olduktan itibaren hepsine sigorta girişi ayrıca en az asgari ücretin yüzde 30'u oranında ödeme yapılıyor" - Kuaförlük ve cilt bakımı öğretmeni Tenzile Geyik: - "Bilecik küçük bir il olmasına rağmen kuaförlük ve erkek berberliğine çok talep var. Çalışma şartımız var, hepsi bir yerlerde çalışıyor"

BİLECİK (AA) - HARUN REŞİT KAYMAZ - Bilecik'te 1987'de faaliyete geçen Mesleki Eğitim Merkezinden ustalık ve çıraklık belgesi alan 6 bin 400 kişi meslek sahibi oldu.

Kentte küçük yaşta kollarına "altın bilezik" takmak ve usta olmak isteyen binlerce öğrenci, Bilecik Mesleki Eğitim Merkezinde aldıkları eğitim sayesinde farklı sektörlerde istihdam ediliyor, kendi iş yerini açıyor.

Yurt dışında eğitimlere de gönderilen öğrenciler, motor, kaporta ve döküm ustalığından kuaförlüğe, aşçılıktan tekstile kadar pek çok sektörde geleceğin meslek erbapları olarak yetişiyor. Merkez şu ana kadar yaklaşık 6 bin 400 mezun verdi.

Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Tay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1987'de hizmete açılan merkezin bugüne kadar binlerce kişiye ustalık ve kalfalık belgesi vererek, gençlerin ülke ekonomisine katkıda bulunmasını ve meslek sahibi olmasını sağladığını söyledi.

Merkezde 20 yabancı uyruklu öğrencinin de eğitim gördüğünü belirten Tay, merkeze gelenlere eğitim boyunca maddi destek verildiğini bildirdi. Tay, ''Bu yıldan itibaren okulumuzdan mezun olan öğrencilere lise diploması verilecek. Kayıt olduktan itibaren hepsine sigorta girişi ayrıca en az asgari ücretin yüzde 30'u oranında ödeme yapılıyor.'' dedi.

Okulda 20 dalda verilen 141 farklı meslek eğitiminde en yoğun ilgiyi kuaförlük, berberlik, kaporta ve motor ustalığı bölümlerinin gördüğünü belirten Tay, ''Fabrikalarda döküm ustası, aşçı olanlar var. Giyim ve tekstil sektöründen tutun hemen hemen her sektörde öğrencilerimiz bulunuyor. Haftanın bir günü okulda temel eğitim, 5 günü de işletmelerde görev alıyorlar. Fransa başta olmak üzere Avrupa ve Balkanlar'ın farklı ülkelerine eğitime gönderiyoruz öğrencilerimizi.'' ifadelerini kullandı.

Bu yıl merkezde 159 öğrencinin öğrenim gördüğünü kaydeden Tay, amaçlarının 300 öğrenciyi geçmek olduğunu söyledi.

- Kuaförlükte talep patlaması

Kuaförlük ve cilt bakımı öğretmeni Tenzile Geyik ise son bir yıldır görev yaptığı merkezde özellikle kuaförlük dalında talep patlaması yaşandığını anlattı.

Geyik, ''Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı Bilecik'te çok gelişmiş durumda. Öğrencilerimiz çok hevesli. Atölyelerimiz var. Buralarda eğitimlerini veriyoruz. Hem teorik hem de pratik beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Bilecik küçük bir il olmasına rağmen kuaförlük ve erkek berberliğine çok talep var. Çalışma şartımız var, hepsi bir yerlerde çalışıyor. Çoğunluğu da belgelerini alınca kendi iş yerlerini açıyor.'' diye konuştu.

Kuaförlüğe 5 yıl önce başlayan Can Ercan ise ''Bu işe sevgim vardı. Çıraklık bitti, ustalığımı alacağım. Sonra da kendi iş yerimi açacağım. İşimi çok seviyorum. Zaten sevmesem yapamam.'' dedi.

Duygu Kaşık ise çocukluğundan bu yana kuaförlüğe ilgisi olduğunu ve geçen yıl mesleki eğitim merkezine geldiğini anlattı. Kaşık, ileride kendisine ait bir salonda mesleğini yapmayı hedeflediğini dile getirdi.

Bilecik Oto Sanayisi'nde 4 yıldır çalışan 18 yaşındaki Mustafa Doğan, ''Okulda çok şey öğrendik. Fransa'ya eğitime gittik. Bu işe devam edeceğim ve ustalık belgemi alacağım.'' diye konuştu.

Sanayide çalışan Utku Uyun da Avusturya'da tornacılık seansına gittiğini ve çok şey öğrendiğini vurguladı.

Küçük yaştan bu yana oto sanayide çalışan ve kendi iş yerini açan Uğur Aluk ise ''Mesleki eğitimden gelen küçük yaşta öğrencilerden çok memnunuz. Günde bir pasta cila yapsa harçlığını çıkarabilir. Maaşla bir yerde çalışacağına bildiği işi yaparak hayatını kazanabilir.'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik mesleki eğitim

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