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Altın bozduran kadına, yanlış hesaplamayla 15 bin 235 lira fazla ödeme yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kuyumcuda çalışan Huriye Yapar, altın bozdurmaya gelen kadına, yanlış hesaplama yapınca 15 bin 235 lira fazla ödeme yaptı.

Altın bozduran kadına, yanlış hesaplamayla 15 bin 235 lira fazla ödeme yaptı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kuyumcuda çalışan Huriye Yapar, altın bozdurmaya gelen kadına, yanlış hesaplama yapınca 15 bin 235 lira fazla ödeme yaptı. Yapar, kadının aldığı fazla parayı iade etmesini istedi.
Olay, Pazartesi, öğle saatlerinde Karagöz Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kadın müşteri, veznedar olarak çalışan Huriye Yapar'a bozdurmak amacıyla 57 gram ağırlığındaki altın küpe, yüzük, kolye ve bir bileklik verdi. Yapar, altınları koyduğu terazinin darasını almayı unutunca altını 126 gram olarak hesaplayarak 12 bin 500 lira yerine 27 bin 735 lira verdi. Kadın, parayı saydıktan sonra 15 bin 235 lira fazla para ile iş yerinden ayrıldı.
Akşam yapılan hesaplama sırasında eksiklik fark edilince güvenlik kamerasını inceleyen görevliler, kadına fazla ödeme yapıldığını saptadı. 6 yıldır kuyumcuda çalışan Huriye Yapar, "İki kadın, altın bozdurmak için geldi. Birisi otururken, diğeri 12 bin 500 lira değerindeki altınlarını bozdurmak istedi. Gramajını yanlış hesapladığımız için 15 bin 235 lira fazla ödeme yaptık. Kendilerinden fazla verdiğimiz kısmı getirmelerini istiyoruz. Getirdikleri zaman kendilerini ödüllendireceğiz" dedi.
Kuyumcunun şikayetçi olduğu olayla ilgili polis ekipleri de soruşturma başlattı.

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Altın bozduran kadına, yanlış hesaplamayla 15 bin 235 lira fazla ödeme yaptıAltın bozduran kadına, yanlış hesaplamayla 15 bin 235 lira fazla ödeme yaptıAltın bozduran kadına, yanlış hesaplamayla 15 bin 235 lira fazla ödeme yaptıAltın bozduran kadına, yanlış hesaplamayla 15 bin 235 lira fazla ödeme yaptı

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