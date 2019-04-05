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“Altın Çağ’da Bilim Sergisi” kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:25 | Son Güncelleme

Sivas’ta İslam coğrafyasında yaşamış, günümüz bilim ve teknolojisine katkıda bulunmuş bilim insanlarının keşiflerinin yer aldığı "Altın Çağ’da Bilim Sergisi" açıldı.Sivas Kongresi’nin 100.

“Altın Çağ’da Bilim Sergisi” kapılarını açtı

Sivas’ta İslam coğrafyasında yaşamış, günümüz bilim ve teknolojisine katkıda bulunmuş bilim insanlarının keşiflerinin yer aldığı "Altın Çağ’da Bilim Sergisi" açıldı.
Sivas Kongresi’nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde "Altın Çağ’da Bilim Sergisi" açıldı. Açılışa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılışta konuşan Vali Ayhan, serginin çocuklara hem görsel anlamda, hem akademik anlamda hem de pratik anlamda faydası olacağını söyleyerek, “Tabii 100. yılda birçok etkinlik yapacağız dedik. Ayrıca bu yıl biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız tarafından Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edildi. Hem 100. yıl hem bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği yıl, bu proje hepsi bir arada çok anlamlı oldu. Bizim geçmişimizi bilmeden, tarihimizi bilmeden, ecdadımızın ürettiği bazı değerleri bilmeden geleceğimizi inşa etmemiz mümkün değildir. Bugün İbn-i Sina’dan, El Zehravi Takiyüddin Efendi’den, birçok bizim için insanlığa hizmetleri olan değerlerimizi bilmemiz gerekmektedir. Biliyorsunuz Avrupa medeniyeti Rönesans’ı tarihi başlangıç olarak alır. Aslında bizim tarihimiz o dönem altın çağını yaşadığı bir dönem ama bizim o tarihi, o dönemi Karanlık Çağ olarak gösterirler. Bizim değerlerimiz o zaman Dünya’nın dönüş hızını hesaplıyorlardı. Dolayısıyla öncelikle geçmişimizi, ecdadımızı çok iyi tanıyacağız. Geçmişimizi, bu büyük mirası alacağız geleceğe ışık tutacağız. Bugün de dünyada konusunda örnek bir sergi açacağız. Bütün bu buluşları bir arada sizlere sunacak güzel bir çalışma“ dedi.
Türk-İslam medeniyetine bilim, teknoloji, güzel sanatlar gibi birçok alanda yeni buluşlar kazandıran bilim adamlarının eserlerinin yer aldığı sergi, 5 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

“Altın Çağ’da Bilim Sergisi” kapılarını açtı

“Altın Çağ’da Bilim Sergisi” kapılarını açtı

“Altın Çağ’da Bilim Sergisi” kapılarını açtı

“Altın Çağ’da Bilim Sergisi” kapılarını açtı

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