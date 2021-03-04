Altın dolu çantayı masada unuttular

Hatay’ın Antakya ilçesinde gölet kenarındaki kamelyada jandarma tarafından bulunan altın dolu çanta sahibine teslim edildi.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kolluk devriyesi esnasında Karlısu Mahallesi’nde bulunan Karlısu göletindeki kamelya içerisinde yer alan masa üzerinde, 10 adet bilezik, 7 adet yarım altın, 29 adet çeyrek altın, 500 TL ve muhtelif alışveriş faturası olduğu tespit edilen siyah renkli kadın çantası bulundu. Ziynet eşyalarının bulunduğu çanta sahibinin tespiti amacıyla fatura kayıtlarından yapılan araştırma sonucunda çanta ve ziynet eşyalarının yeni evli olan ve gezmek için eşiyle birlikte Karlısu göletine giden B.Ş.’ye ait olduğu tespit edildi. Ziynet eşyaları işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibi B.Ş.’ye teslim edildi.

