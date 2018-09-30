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Altın eksperinin bayılma numarasını polis bozdu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 18:17 | Son Güncelleme

SAMSUN'da sokak ortasında bayılma numarası yapıp bu sırada altın dolu çantasının çalındıdığını iddia eden altın eksperi A.T.'nin oyununu polis bozdu.

Altın eksperinin bayılma numarasını polis bozdu

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da sokak ortasında bayılma numarası yapıp bu sırada altın dolu çantasının çalındıdığını iddia eden altın eksperi A.T.'nin oyununu polis bozdu. Polis A.T.'nin kuyumculardan eritilmek üzere topladığı 1 kilo 200 gram altını bir arkadaşına verdiğini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan A.T., adliyeye sevk edildi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kuyumculardan topladığı 1 kilo 200 gram eritilecek altını alan altın eksperi A.T., Samsun'da Kale Mahallesi'ndeki otelin önünde bayılma numarası yaptı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılan A.T., bu sırada içinde altın olan çantasının çalındığını iddia ederek polise şikayette bulundu.
Olay üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, A.T.'nin ifadelerinden şüphelenince olayı detaylı şekilde araştırmaya başladı. Yapılan çalışma sonucu A.T.'nin özel bir firmada altın eksperi olarak çalıştığı ve arkadaşı olan T.D.'ye altınları vererek İstanbul'a götürmesini söylediği ortaya çıktı.
Suçunu itiraf eden A.T., 'şikayetçi' olarak girdiği karakoldan, 'şüpheli' olarak çıkarılarak adliyeye sevk edildi.

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