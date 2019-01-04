"Altın elbiseli adam" Kazak bozkırlarında altın kullanma tekniğine ışık tutuyor

ASTANA (AA) – ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan’da 50 yıl önce bulunan Saka dönemine ait "altın elbiseli adam", arkeologların asırlar önce Kazak bozkırlarında altın kullanma tekniği yönündeki araştırmalarına ışık tutmaya devam ediyor.

Almatı kenti yakınlarındaki Esik Nehri kenarında 1969’da Kazak arkeologları tarafından bulunan ve Kazakistan Milli Müzesinde muhafaza edilen "altın elbiseli adam", milattan önce 5. yüzyılda yaşayan Saka dönemi ustalarının altın kullanma tekniğine ışık tutuyor.

Binlerce altın parçasıyla kaplı altın adamın elbisesi gömlek, çizme ve başlıktan oluşurken, mezarlıktan çıkan altın küpe ve yüzüklerin de ona ait olduğu tahmin ediliyor.

Bilim adamları tarafından "Kazakistanlı Tutankamon" ismi verilen altın adamın 18 yaşındaki bir Saka askeri olduğu biliniyor.

Kazakistan Milli Müzesi Halk Hazinesi Bilim ve Araştırma Enstitüsü Başkanı Akan Ongarulı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elbisenin tamamen altından mükemmel bir işçilikle yapıldığını belirterek, dövme, damgalama, oyma ve granül tekniklerinin kullanıldığına dikkati çekti.