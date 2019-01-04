HABER

"Altın elbiseli adam" Kazak bozkırlarında altın kullanma tekniğine ışık tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 11:02 | Son Güncelleme

Kazak arkeologlar tarafından 50 yıl önce bulunan "altın elbiseli adam" Kazakistan Milli Müzesinde muhafaza ediliyor - "Altın elbiseli adam" milattan önce 5. yüzyılda yaşayan Saka dönemi ustalarının altın kullanma tekniğini sergiliyor - Kazakistan Milli Müzesi Halk Hazinesi Bilim ve Araştırma Enstitüsünün Başkanı Akan Ongarulı: -"Altın elbiseli adam gibi bulgular eskiden bu bölgelerde yaşayan halkın altını ürettiğini ve işlediğini gösteriyor"

ASTANA (AA) – ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan’da 50 yıl önce bulunan Saka dönemine ait "altın elbiseli adam", arkeologların asırlar önce Kazak bozkırlarında altın kullanma tekniği yönündeki araştırmalarına ışık tutmaya devam ediyor.

Almatı kenti yakınlarındaki Esik Nehri kenarında 1969’da Kazak arkeologları tarafından bulunan ve Kazakistan Milli Müzesinde muhafaza edilen "altın elbiseli adam", milattan önce 5. yüzyılda yaşayan Saka dönemi ustalarının altın kullanma tekniğine ışık tutuyor.

Binlerce altın parçasıyla kaplı altın adamın elbisesi gömlek, çizme ve başlıktan oluşurken, mezarlıktan çıkan altın küpe ve yüzüklerin de ona ait olduğu tahmin ediliyor.

Bilim adamları tarafından "Kazakistanlı Tutankamon" ismi verilen altın adamın 18 yaşındaki bir Saka askeri olduğu biliniyor.

Kazakistan Milli Müzesi Halk Hazinesi Bilim ve Araştırma Enstitüsü Başkanı Akan Ongarulı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elbisenin tamamen altından mükemmel bir işçilikle yapıldığını belirterek, dövme, damgalama, oyma ve granül tekniklerinin kullanıldığına dikkati çekti.

Ongarulı, altın süslerde kar parsı, geyik, dağ keçisi, at ve çeşitli kuşların resimlerinin bulunduğunu aktardı.

Araştırmalarında Sakaların altın işleme teknolojisinin yanı sıra onların kültürü ve diğer gizli kodlarına önem verdiklerini dile getiren Ongarulı, "Altın elbiseli adam gibi bulgular eskiden bu bölgelerde yaşayan halkın altın ürettiğini ve işlediğini gösteriyor." dedi.

Ongarulı, arkeolojik kalıntıları araştırarak eskiden bu topraklarda yaşayan insanların kuyumculuk sanatını, dünya görüşünü ve mimarisini öğrendiklerini dile getirerek, "Kazak medeniyeti, köklerini Sakalardan ve bronz çağından alıyor." ifadesini kullandı.

Medeniyetlerin her çağda toplumsal değişikliklere uğrayarak günümüze ulaştığını kaydeden Ongarulı, Kazak geleneksel takılarında, Saka tarzı takılara rastlandığına dikkati çekti.

Ongarulı, "altın elbiseli adamın" Sovyetler Birliği döneminde Esik şehrinde bulunduğunu ve 1991 sonrasında da yapılan yoğun arkeolojik kazılarda birkaç tane altın elbiseli adam bulunduğunu ancak bunların yağmalandığını söyledi.

Bulguların, Kazakistan Milli Müzesi, Almatı Merkez Müzesi ve Doğu Kazakistan eyaleti Tarih Müzesinde muhafaza edildiğini kaydeden Ongarulı, bulguların, Kazakların asırlardır bu topraklarda yaşadığını kanıtladığını vurguladı.

Ongarulı, yapılan araştırmalara göre "altın adamın" geç tunç çağından erken demir çağına geçiş dönemine ait olduğunun tespit edilebildiğini kaydetti.

Ongarulı, "altın elbiseli adamın" kemiklerinin bu yıl Saka geleneklerine uygun olarak toprağa verilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Mevlüt Öztekin Kağıthane Teşkilatı ile bir araya geldiMevlüt Öztekin Kağıthane Teşkilatı ile bir araya geldi
Ek fotoğraflar//İstanbul'da kar yağışıEk fotoğraflar//İstanbul'da kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altın elbiseli adam

En Çok Okunan Haberler

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a kötü haber!

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

Bazı uçak seferleri iptal edildi

Bazı uçak seferleri iptal edildi

Emekli polis memurunun feci sonu! Bıçak ve tornavidayla öldürüldü

Emekli polis memurunun feci sonu! Bıçak ve tornavidayla...

Adana'da art arda depremler! (Son depremler)

Adana'da art arda depremler

İstanbul, Ankara ve Konya'da son dakika dev operasyonlar!

Birçok ilde gözaltılar başladı! İstanbul ve Ankara...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.