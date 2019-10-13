HABER

"Altın Elbiseli Adam"ın Türkiye yolculuğu sona eriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

Kazakistan'da inşaat çalışmaları sırasında bulunan, üzerindeki 3 binden fazla el işlemesi altın plaka nedeniyle bir hakana ya da oğlu tegine ait olduğu düşünülen 2 bin 500 yıllık "Altın Elbiseli Adam" zırhı, Türkiye'de son kez tarih meraklılarına sunuldu

Kazakistan'da inşaat çalışmaları sırasında bulunan, üzerindeki 3 binden fazla el işlemesi altın plaka nedeniyle bir hakana ya da oğlu tegine ait olduğu düşünülen "Altın Elbiseli Adam" zırhı, Türkiye'de son kez tarih meraklılarına sunuldu.

Kazakistan'ın "Altın Elbiseli Adam Dünya Müzeleri'nde" projesi çerçevesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen zırh, Türk kültürü ve medeniyetinin tarihteki derinliğini ortaya koyan önemli argümanlar arasında yer alıyor.

Serginin kapanış törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve davetliler katıldı.

Vali Şahin, Başkan Yavaş ve beraberindekiler, Büyükelçi Saparbekuly'den "Altın Elbiseli Adam"a ilişkin bilgi alarak müzedeki bazı eserleri inceledi.

- Kazak kültüründen Altın Elbiseli Adam

Kazakistan'ın Yedisu bölgesinde, 1969'daki bir inşaat çalışması öncesinde, arazide 6 metre boyunda, 60 metre çapında bir kurgan (Orta Asya ve Doğu Avrupa'da yığma tepe ve höyük şeklinde yapılmış mezarlar) görülmesi üzerine kazı yapılarak çıkarılan ve "Altın Elbiseli Adam" olarak anılan zırhta, leopar, pars, kartal koç, geyik, dağ keçisi, at ve kuş motifleri işlenmiş 3 bini aşkın altın üçgen plaka bulunuyor.

Altın iplikle dikilmiş kaftan ve kalpağın yanı sıra zırhta, silah olarak 150 farklı büyüklükte altın plaka işlenmiş kakmalı uzun demir kılıç, yarısı deri yarısı ahşap hançer, altın işlemeli kamçı yer alıyor. Altın Elbiseli Adam'ın mühür olarak da kullandığı bir yüzüğü bulunuyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 12 Eylül'de ziyaretçilerin beğenisine sunulan eser, proje kapsamında dünyanın çeşitli müzelerinde sergilenecek.

PARTNERBu besinler hormonları bozuyorBu besinler hormonları bozuyor
YTB’den yurt dışındaki genç kalemlere "Yazarlık Akademisi"YTB’den yurt dışındaki genç kalemlere "Yazarlık Akademisi"
Boşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttıBoşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2500 yıllık Altın Elbiseli Adam Altın Elbiseli Adam Dünya Müzeleri'nde

En Çok Okunan Haberler

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roket ve havanlı saldırılar sonrasında Nusaybin'den taşınmalar başladı

Saldırılar sonrasında taşınmalar başladı!

81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu! 45 binin üzerinde personel katıldı

81 ilde dev operasyon! 45 binin üzerinde personel katıldı

Terör örgütü Cerablus'ta sivilleri vurdu: 2 ölü

Terör örgütü sivilleri vurdu: 2 ölü

Teröristbaşı Karayılan'dan koalisyon ülkelerine 'hava sahası' çağrısı

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

'Barış Pınarı'na yeni manipülasyon! Anadolu Ajansı'nın fotoğrafını kullanmışlar

Yeni manipülasyon! Bu fotoğrafı kullanmışlar

Hakkari'de bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.