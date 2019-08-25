"Altın eller" Ahlat'ta hünerlerini sergiledi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bastonculuk yapan devlet sanatçısı Cumali Birol, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce etkinliklere davet edildiklerini söyledi.

Ülkenin birçok yerinde düzenlenen fuar ve etkinliklere katılarak geleneksel sanatlara ilgiyi artırmaya çalışan "altın eller", zafer kutlamalarının bir bölümünün yapıldığı Ahlat'ta hünerlerini sergiledi.

BİTLİS (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Türkiye'nin değişik illerinde unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarını yaşatan devlet sanatçıları, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri için geldikleri Bitlis'in Ahlat ilçesinde, sanatlarının inceliklerini vatandaşlara anlattı.

Ceviz ağacının yanı sıra manda, sığır ve koç boynuzu kullanarak baston ürettiklerini anlatan Birol, şöyle devam etti:

"Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerekiyor. Özellikle bölgemiz için çok önemli. Geleneksel el sanatlarının yok olmaması adına mücadele veriyoruz. Ürünlerimiz tamamen el yapımı. Endüstriyel ürün kullanmıyoruz. Bugün piyasadaki endüstriyel ürünler geleneksel el sanatlarını yok olmaya itiyor. Biz de teknolojiye karşı mücadele ediyoruz. Bu tür etkinlikler sayesinde sanatımıza ilgi de artıyor."

Gaziantepli sedef kakma ve telkari ustası Mehmet Bülent Fıstıkçı ise motif çizdiği ceviz ağacının üzerine orijinal sedef kakma yaparak, telkari işlediğini belirtti.

Sedef kakma ve telkariyi bir arada yaptıklarını vurgulayan Fıstıkçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çırak problemimiz var ama çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının tescilli sanatçılarıyız. 35 yıldır bu işi yapıyoruz. Ceviz ağacını ilmek ilmek işliyoruz. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 'Altın eller' sanatkarları olarak bizi burada buluşturdular."