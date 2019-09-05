Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarını geçmişten geleceğe taşıyan "Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali" açıldı. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Beyoğlu Festivalleri" kapsamında İstanbullularla buluşan festivalin açılış töreni, mehter takımının Taksim meydanından etkinlik alanına yürüyerek konser vermesiyle başladı. Festivalin açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Anadolu'nun dört bir yanında el emeği göz nuruyla hayata geçmiş olan kültür değerlerinin, el emeği ürünlerin festival kapsamında İstanbulluların, yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulduğunu söyledi. Sanatçı ve ustaların her birinin Anadolu irfanını temsil ettiğini vurgulayan Yıldız, "Burada Anadolu'nun farklı noktalarından kendi ruh ve gönül dünyalarını medeniyetimizin değerleriyle birleştirmek suretiyle bir ürün meydana getiren ustalarımız var." diye konuştu. Yıldız, "Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali"nin ardından aynı yerde "Sahaf Festivali", "Antika Festivali" ve "Öğrenim Şenliği"nin de İstanbullularla buluşacağını anımsatarak, "Dolu dolu bir kültür havzası halinde burası sizlerin beğenisine sunulmuş durumda." dedi.

- "Türkiye'nin dünyaya sunduğu bir değerler birikimi" İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, yoğun programı dolayısıyla açılışa katılamayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un selam, tebrik ve teşekkürlerini aktardı. Bir milletin varoluşunu değerli ve anlamlı kılan temel unsurun kültür olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu festival de kimliğimizin, ana unsuru olan kültürümüzün temel değerlerinden birini, geleneksel sanatlarımızı tarihin içinden süzülüp gelen birikimimizi İstanbulluların ve ülkemizin gündemine taşıyor." değerlendirmesine bulundu. Etkinliği sadece Beyoğlu veya İstanbul'a mahsus görmenin doğru olmadığını ifade eden Yılmaz, "Türkiye'nin dünyaya sunduğu bir değerler birikimi olan bu festival, Beyoğlu Belediye Başkanlığının eliyle gerçekleşiyor. Belediyemize kültür hayatımıza göstermiş olduğu katkı için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Bakanlık olarak her zaman belediye ve sivil toplum örgütlerinin kültüre hizmet eden faaliyetlerine destek verdiklerini anımsatan Yılmaz, şunları ekledi:

"Taksim'de biz de Beyoğlu Belediyesiyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, kültür ve medeniyetimizin sesini ve birikimini yansıtmaya devam edeceğiz. Kültür kimliktir, dünyada her şeye sahip olabilirsiniz ama kültürünüz yoksa siz de yoksunuz demektir. Hep birlikte devlet ve millet olarak gelin el ve gönül birliği içinde hem geleneğimizi ihya edelim hem de geleceğimizi inşa edelim." - "Beyoğlu sanatla özdeşleşmiş bir ilçemiz" Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli festivalin Beyoğlu ve İstanbul için anlamlı ve önemli olduğunun altını çizerek, "Beyoğlu geçmişten günümüze kültürü, sanatı ve sanatsal etkinlikleriyle ön plana çıkmış, kültür ve sanatla özdeşleşmiş bir ilçemiz." ifadesini kullandı. Organizasyonda emeği geçenlere ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen zanaatkar ve ustalara teşekkür eden Demirelli, "Birazdan burada ustalıklarını ve zanaatkarlıklarını gösterecekler. Taksim önemli bir lokasyon, buradan milyonlarca insan geçiyor. Yabancı turistlere kültürümüzün tanıtılması anlamında da önemli lokasyonlardan biri." şeklinde konuştu.

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ise festivalin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Beyoğlu İstanbul'umuzun güzide ilçesi, kültürün ve sanatın da merkezi." dedi. Beyoğlu'nda geçmişle, bugünle, işçiyle, emekçiyle ve her kesimle gerçek kucaklaşmanın güzel bir örneğinin yaşandığını belirten Muş, "Bugün biz burada bu güzel festivalin açılışını yaparken aynı anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde sebepsiz yere haksızca işlerinden atılan işçi ve emekçi kardeşlerimiz de bir mücadelenin içerisindeler." ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından Endonezya ulusal dans grubu, yerel dans gösterisi sundu ve protokolün katılımıyla kurdele kesilerek festivalin açılışı yapıldı. Ardından katılımcılar festival alanını gezerek, ürünlere, sanat dallarına ve tekniklerine ilişkin zanaatkarlardan bilgi aldı. Ustaların stantların önüne kurdukları tezgahlarda icra ettikleri sanatları, yerli ve yabancı turistler ve İstanbullular tarafından ilgiyle izlendi. - Festival 22 Eylül'e kadar devam edecek