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ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Derslerini endüstri 4.0 ile görüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 12:26 | Son Güncelleme

İzmir Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi otomasyon teknolojileri bölümü öğrencileri, gelişen sanayi koşullarına uygun olarak endüstri 4.0 ile derslerini işliyor - Okulun müdür yardımcısı Mustafa Nazman: - "Liseden mezun olan hiçbir öğrencimiz açıkta kalmıyor. Çok ciddi bir donanımla, eğitimle buradan mezun oluyorlar. Bu nedenle öğrencilerimizin birçoğunu biz buradan çıkar çıkmaz yüksek teknolojiyi kullanan endüstri firmalarına yönlendiriyoruz"

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - İzmir Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler otomasyon teknolojilerini "endüstri 4.0" laboratuvarında öğreniyor.

Günümüz sanayisi, bilişim teknolojileri ile endüstri faaliyetlerini bir araya getiren endüstri 4.0 ile yeni bir boyut kazandı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok kurum artık yeni sanayi devrimi olarak da adlandırılan bu sisteme geçmek için çalışmalar yapıyor. Bu kuruluşlar arasında okulların da olması Türkiye'nin yeni nesil sanayi hamlesine hazırlık yapması açısından önem teşkil ediyor.

İzmir'deki Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de endüstri 4.0 hamlesi yapan eğitim kurumlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Okulda, Türkiye ve Japonya arasında hazırlanan protokolün ardından elektronik, mekanik ve bilgisayar alanlarına ara elaman yetiştirilmesi amacıyla yeni sınıflar, laboratuvarlar oluşturuldu.

Öğrenciler, oluşturulan fabrika laboratuvarı, endüstri 4.0 laboratuvarı, FMS laboratuvarı, fabrika otomasyon laboratuvarı ve robot kulübü gibi alanlarda el becerilerini geliştiriyor ve yeni tasarımlara imza atıyor.

- "Eğitim fakültesi gibi eğitim veriyoruz"

Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Nazman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik teknolojileri ve otomasyon teknolojisi olmak üzere 2 bölümden oluşan okulda 658 öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.

Okulun kurucusu Mazhar Zorlu'nun çocuğunu Avusturya'da plastik teknolojileri eğitimine gönderdikten sonra bu okulu açtığını anımsatan Nazman, Türk ve Japon hükümetinin ortak çalışması sonucu meslek lisesi bünyesine otomasyon teknolojileri bölümünün kazandırıldığını ifade etti.

Otomasyon teknolojileri bölümünün gelişen endüstri alanı için büyük önem taşıdığına işaret eden Nazman, şöyle konuştu:

"Türkiye'de elektronik, mekanik ve bilgisayar alanlarında yeterli ara elemana ihtiyaç olduğu kanaati gelişiyor. Bu bölüm Japonya'da da yok. Dolayısıyla bu bölümün yaygınlaşmasını istiyoruz. Okul içerisine endüstriyel otomasyon teknolojileri ve öğretmen eğitim merkezi de kuruldu. Burada bir eğitim fakültesi gibi halen 35 ilden gelen öğretmenlere eğitim veriyoruz."

Nazman, öğretmenlerin dışında yurt dışından gelen uzman ve mühendislere de eğitim verdiklerini dile getirdi.

Mezun olan öğrencilerin piyasada aranan elamanlardan olduklarını vurgulayan Nazman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde ara elamana çok ciddi ihtiyaç var. Liseden mezun olan hiçbir öğrencimiz açıkta kalmıyor. Çok ciddi bir donanımla, eğitimle buradan mezun oluyorlar. Bu nedenle öğrencilerimizin birçoğunu biz buradan çıkar çıkmaz yüksek teknolojiyi kullanan endüstri firmalarına yönlendiriyoruz."

- Öğrenciler bölümü seviyor

Otomasyon bölümü 12. sınıf öğrencisi Ömer Kerem Tatar ise okulunu ve bölümünü çok sevdiğini belirtti.

Mekaniğe ilgisinden dolayı otomasyonu tercih ettiğini anlatan Tatar, ailesinin eğitiminden dolayı İstanbul'dan İzmir'e taşındığını kaydetti.

Boş zamanlarında okulun robot kulübünde çalışmalar yaptıklarını belirten Tatar, hazırladıkları projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalardan dereceyle döndüklerini anımsattı.

- "Dersleri ve deneyleri biz sanal laboratuvarda işliyoruz"

Okulundan çok memnun olduğunu belirten Tatar, "Proje tabanlı eğitimin sağladığı avantajlardan faydalanıyoruz. Bizim projemiz sanal laboratuvar, hayal edebildiğiniz bütün dersleri ve deneyleri biz sanal laboratuvarda işliyoruz. Gelecekte dijital oyun tasarımcısı olmak istiyorum. Okulda 3 boyutlu çizimleri öğrendim." diye konuştu.

Otomasyon bölümü 12. sınıf öğrencisi Doğukan Bilgin ise önce okulla ilgili çok fazla bilgisinin olmadığını ancak eğitimine başladığında çok memnun olduğunu ifade etti.

Otomasyon hakkında çok şey öğrendiklerini anlatan Bilgin, okulun yaptığı Erasmus programı sayesinde yurt dışındaki çalışmaları görme fırsatlarının olduğunu sözlerine ekledi.

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