İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür, Türkiye'nin kendi aracını, uçağını, milli markalarını ve ürünlerini üretmek için genç beyinlere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Milli üretime en çok katkı sağlayacak kurumların da mesleki ve teknik eğitim kurumları olduğuna yürekten inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimle ilgili isabetli politikaları hayata geçirildikçe mesleki eğitim güçlenecek. Mesleki ve teknik eğitim güçlendikçe Türkiye güçlenecek." dedi. AA muhabirinin mesleki ve teknik eğitime ilişkin sorularını yanıtlayan Gür, tarihsel süreçte meslek liseleriyle ilgili alınan yanlış siyasi kararların bu alanda negatif etki yarattığını ve bunun kırılmasının çok kolay olmadığını söyledi. Son birkaç yılda mesleki ve teknik eğitimin şaha kalkma noktasına ulaştığını, yükselişe geçtiğini ve tekrar eski kudretini kazanmaya başladığını belirten Gür, mesleki eğitimin Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına ve üretimine katkı sağlayan çok özel bir alan olduğunun altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu çerçevesinde merkeze aldığı eğitim politikalarının mesleki eğitimin kalkınmasına çok önemli katkı sağladığını vurgulayan Gür, "Güçlü mesleki eğitim, güçlü Türkiye, diyoruz. Ülke ekonomilerine ve kapasitelerine baktığımızda, bunların üretimle doğru orantılı değiştiğini gözlemliyoruz. Bu anlamda üretimin odağında yer alan eğitim türüne mesleki ve teknik eğitim diyoruz. Türkiye'de son dönemdeki ivmelenmeyle birlikte konumumuzu istediğimiz seviyeye çıkarabilirsek, ülkemizin gelişmesine de önemli katkı sağlamış olacağız." diye konuştu. Serkan Gür, İstanbul'daki yaklaşık 400 mesleki ve teknik eğitim kurumunda 50 alanda eğitim verdiklerini, bu anlamda kentin mesleki ve teknik eğitim için lokomotif bir şehir olduğunu anlattı. Mesleki ve teknik eğitimde çalışmaların ve icraatların hayata geçirildiği çok özel bir dönem yaşandığını dile getiren Gür, "O yüzden mesleki ve teknik eğitimde tarih yazılıyor diyorum. Bu tarihi yazmaya devam etmek lazım. Yıllardır İstanbul'da mesleki eğitimde hiç sorun konuşmuyoruz. Çünkü o kadar belirgin ki sorunlar... Biz sorunların çözümüne ilişkin modeller geliştirdik bugüne kadar. Bu sorunların çözümüne işaret eden çok doğru politikalar konmuş 2023 vizyonuna. Bu politikaları özenli bir şekilde hayata geçirebilirsek, mesleki ve teknik eğitimin kalkınmasına çok önemli katkılar sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

- "Sektörle iş birliği, mesleki ve teknik eğitimin çözüm anahtarı" Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonunun insanı merkeze alan ve çocukların mutluluğuna odaklanan çok dokunaklı noktaları olduğuna işaret eden Gür, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece bilişsel alanın doyurulmasından ziyade bütün alanları kapsayıcı, dijital olgunluğun ve dünyanın da işlenmesini ele alıyor. Mesleki ve teknik eğitim için çok dikkat ve titizlikle kurgulanmış 7 özel mesleki eğitim politikası var. Özellikle 7. maddedeki eğitim, üretim, istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi politikasını çok önemsiyorum. Çünkü mesleki ve teknik eğitimin kurtuluşu, sektörle kombine bir hareketlilikten geçiyor. Sektörle iş birliği, mesleki ve teknik eğitimin çözüm anahtarını oluşturuyor. Okul-sanayi iş birlikleri, bugüne kadar mesleki eğitimin ürettiği tarihsel süreçten gelen bazı sorunların kümülatif bir çözümünü oluşturuyor. Okul-sanayi iş birliği hareketliliği güçlendikçe, mesleki ve teknik eğitim güçlenecek. İstanbul'da biz bu konuda çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Mobilya, uçak, tekstil gibi birçok alanda sektörle 300'e yakın stratejik ortaklık yaptık. Sanayinin de burada olması çok avantajlı kılıyor."

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gür, bakanlığın mesleki eğitimde, eğitim, üretim, istihdam ilişkisini güçlendirmesiyle son dönemde okul-sektör iş birliği protokollerinin sayısının arttığını ve okul-sektör ilişkisi olmaksızın mesleki ve teknik eğitimin idame ettirilmesinin zor olduğu düşüncesinin daha da güçlenmeye başladığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğinde tarihi bir Maçka Protokolü imzalandığını hatırlatan Gür, "Bu protokolle, yaklaşık 90 okulun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İTÜ tarafından desteklenmesi sağlandı. Sanayi ile mesleki ve teknik eğitimi entegre eden çok önemli bir protokol. Mesleki ve teknik eğitimin ürettiği öğretmen yeterlilikleri, okulların donanımsal kapasitesinin artırılması, mesleki eğitimdeki olumsuz algının ortadan kaldırılması gibi sorunlar, sektör iş birliğiyle çok daha hızlı ve kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturulacak." bilgisini verdi.

Gür, Milli Eğitim Bakanlığı ve İTÜ arasında imzalanan protokolle kurulan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, iş piyasasının istek ve beklentilerine uygun nitelikli insan gücü yetiştirmek, mühendislik bilimine katkı sunmak, mesleki ve teknik eğitimi akademik arenaya taşımak için çok önemli olduğuna dikkati çekti. - "Döner sermayeli okullar ülkenin kalkınmasında çok önemli" Mesleki ve teknik eğitimde üretimin önemine işaret eden Gür, şunları anlattı: "Ülkenin kalkınması üretimle çok doğru orantılı. Bu yüzden mesleki ve teknik eğitimde üretim son derece önemli. Ülkemizin kalkınmasına mesleki ve teknik eğitimdeki üretim kapasitemizle destek olmaya çalışıyoruz. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen döner sermayeli okullarımız var. İstanbul'da bu anlamda 'Üreten Okullar' projesini hayata geçirdik. Bu okullarda çok önemli üretim faaliyetleri gerçekleşiyor. Yüz milyonlar düzeyinde ciro elde ediliyor. Bu okullar para kazanmak için bir şirket gibi çalışmıyor. Eğitimi daha anlamlı kılıyor, pratiğe döküyor. Aynı zamanda çocukların girişimci bir ruhla yetişmesini sağlıyor. Öğrenciler iş yeri açma belgesiyle mezun oluyor. Üreten bir okuldan iş yeri açma belgesiyle mezun olan çocuklarımızın sanayiye katkı sunan müesseselerin de başına geçmesini öngörüyoruz. O yüzden döner sermayeli okullar çok önemli."

Öğrencilerin okulda kupadan madalyaya, tişörtten eteğe, ayakkabıdan takıya kadar birçok şey ürettiklerini aktaran Gür, "Mesleki ve teknik eğitimin üretim kapasitesi yükselirse, nitelik kapasitesi de yükselir' düsturundan hareket ediyoruz. O yüzden daha nitelikli bir eğitim için döner sermaye gelirlerini artırmaya çalışıyoruz. İstanbul'da geçen yıl 12 milyonun üzerinde bir ciromuz vardı. Bu yıl 15-20 milyon, 5 yıl sonra da 50 milyona çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu. - "Her mesleğin bir starı var, o star neden onlar olmasınlar" İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gür, mesleki ve teknik eğitim okullarına olan bakış açısının, öğrencilerin istihdama katılması, okulların cazip hale getirilmesi, öğrencilerin mühendisliğe hazırlanması ve bilim dünyasının içine sokulmasıyla son dönemde daha da güçlendiğini vurguladı. Mesleki ve teknik eğitimde multidisipliner bir anlayışın olduğunu belirten Gür, şunları kaydetti: "Çocuk, mesleki ve teknik lisede birçok alanla ilgili eğitim faaliyetlerine dahil ediliyor. İnsanın çok yönlü eğitiminin önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece teorik ve pratik eğitimin değil... Çocukların duygusal, fiziksel, duyuşsal, bilişsel özelliklerini bütün olarak kabul eden bir anlayışla eğitim öğretim faaliyetleri mesleki eğitimde sürdürülüyor. Bir elbiseyi tasarlıyor, ayakkabıyı dizayn ediyor. Orada bir sorun varsa çözüyor. Öğrencilerimiz mesleki ve teknik eğitime gelip, kollarına bir bilezik takarak, bir mesleğin adamı olarak ayrılmalarını çok önemsiyorum. Her mesleğin bir starı var, o star neden onlar olmasınlar."