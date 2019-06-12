CEMAL AŞAN - Van'ın Tuşba ilçesindeki Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, okul idaresinin hazırladığı Erasmus Plus (Erasmus+) projeleri sayesinde yurt dışında staj yaparak yeni teknolojileri tanıma imkanı buluyor. Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl okulun mobilya, metal, inşaat alanında PVC ve motorlu araçlar teknolojisi bölümlerini aktif hale getirerek döner sermaye işletmesi kurdu. Bu atölyelere yerleştirilen öğrenciler, öğretmenleriyle bir okulun ihtiyaç duyabileceği sıra, masa, dolap, pano gibi tüm ürünlerin yanı sıra basketbol potası, tenis masası, korkuluk, demir kapı, PVC kapı ve pencere, oturma bankı gibi ürünlerin üretimine başladı. Ayrıca okulda araç tamiri, lastik değişimi, balans ayarı gibi teknik işleri de yapan öğrenciler, bu sayede hem uygulamalı yöntemlerle meslek öğrendi hem de döner sermayeden aldıkları ücretlerle ailelerine yük olmadan eğitimlerini sürdürdü. Okul yönetimi de hazırladığı "Erasmus Plus" projeleri sayesinde öğrencilerine yurt dışında staj yapma imkanı sundu.

Bu sene yaklaşık 30 öğrencisine Çekya ve İsveç'teki dünyaca ünlü markaların fabrikalarında staj yaptıracak okul yönetimi, gelecek yıl da farklı ülkelere yönelik staj projeleri hazırladı. Okul müdürü Orhan Sert, AA muhabirine, 1,5 yıl önce okulun döner sermaye işletmesini açarak çalışmalara başladıklarını söyledi. Atölyelerde bir okulun, ofisin ihtiyaç duyabileceği tüm mobilyaları üretebildiklerini, motor bölümünde tamir, teker sökümü ve balans ayarı yapabildiklerini anlatan Sert, 1,5 yıldan bu yana öğrencilerin canla başla çalışarak hem kendilerini geliştirdiğini hem de ekonomik gelir elde ettiklerini belirtti. Sert, yaptıkları iş karşılığında asgari ücretin belli oranlarında aylık alan öğrencilerin, bu sayede ailelerine yük olmadan hatta onlara destek olarak eğitim hayatına devam ettiğini vurguladı. - Yurt dışında staj imkanı Erasmus Plus programı kapsamında hazırladıkları "Otomobillerde Bilgi İşlem ve Dijital Teknoloji Uygulamaları" projesinin Ulusal Ajans tarafından kabul edildiğini aktaran Sert, şunları kaydetti:

"Bu sayede 15 öğrencimizle Çekya'nın Prag kentinde 15 günlük bir staj yaptık. Projenin ikinci ayağında 15 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz de İsveç'e gidecekler. Orada 15 gün boyuca otomobillerle ilgili stajlarını yapacaklar. Bu proje, öğrencilerimizde inanılmaz bir değişim yarattı. Farklı kültürleri görmek yaşamak ve ana arterde, işin yapıldığı yerde staj yapmak öğrencilere büyük katkı sağladı. İnsanların iş disiplinini kültürünü gördüler. Bu program, öğrenciler ve bizler için çok faydalı oldu." Gelecek yıl için "Tarihi Eserlerin Restorasyonu ve Dekorasyonu" projesini hazırladıklarını bildiren Sert, projelerinin kabul edilmesi durumunda mobilya ve metal bölümü öğrencilerini staj için Belçika ve Romanya'ya götüreceklerini ifade etti. Sert, bütün öğrencilere yurt dışında staj imkanı sunmak için çaba gösterdiklerini belirtti. - "Meslek liselerine olan ön yargıları kırmamız gerekiyor" Okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alan şefi Mustafa Demirbay ise öğrencilerin uygulamalı eğitim aldıkları için mesleklerini daha iyi kavradığını söyledi.