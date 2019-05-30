ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Turizme kalifiye elemanlar bu okullarda yetişiyor

Denizcilik alanının, Anadolu Meslek Programı'na tabi iken, konaklama seyahat ve yiyecek içecek alanının da proje kapsamına alındığını belirten Ruhi, "Bu alanlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizmin önde gelen temsilcileriyle bir protokol imzalandı. Bu kapsamda artık 2019-2020 eğitim öğretim yılından başlamak üzere, yiyecek içecek ve konaklama seyahat alanları için öğrencilerimiz, LGS'den aldıkları belli bir baraj puanı ve yapılacak mülakatla okulumuza kabul edilecekler." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Erasmus Plus programı kapsamında 50'ye yakın öğrenciye Portekiz, Avusturya, İtalya ve İsveç'te denizcilik, yiyecek içecek hizmetleri ile konaklama ve seyahat alanında 15 gün süren eğitimler verildiği belirtildi.

Okulda denizcilik, konaklama seyahat ve yiyecek içecek alanlarında öğrencilere teknik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Öğrenciler turizmin her aşamasını yaşayarak öğreniyor.

ALİ BALLI/ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerindeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde denizcilik ve turizmin farklı dallarında kalifiye elemanlar yetiştiriliyor.

- "Mezun olduktan sonra işi hazır ve garanti"

Okula, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 90 öğrencinin alınacağını ifade eden Ruhi, şöyle konuştu:

"Bu öğrencilerimize 2023 vizyonu gereği ilk sene İngilizce, ikinci sene Rusça ve üçüncü sene de Fransızca, Almanca, Çince, Japonca, Arapça veya sektörün neye ihtiyacı varsa, orada talep görülen hangi dil varsa, üçüncü bir dil eğitimi de vereceğiz. Çocuklarımız sektörle iç içe uygulamalarını sektörde yapacak, yoğunlaştırılmış eğitim görecekler, 6 ay teorik 6 ay da uygulamalı olmak üzere eğitim öğretimlerine devam edecekler. Öğrencilerimiz okuldayken sigortalanıyorlar, protokol gereği eğitim öğretim hayatları boyunca burs alacaklar, bitiminde de protokol imzaladığımız sektörle istihdam garantisi alacaklar. Öğrencimiz buradan mezun olduktan sonra işi hazır ve garanti."

Ruhi, öğrencilerin 13 Mayıs'tan itibaren işletmelerde beceri eğitimleri almaya başladıklarını, işi yerinde ve yaşayarak öğreneceklerini de işaret etti.

Bu kapsamda işletmelerde 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin staj eğitimi aldığını belirten Ruhi, "12'nci sınıflarımız mezun oldular. Okulumuzda bu yıl itibarıyla 600 öğrencimiz vardı. Bunların içerisinde denizcilik, konaklama seyahat ve yiyecek içecek alanlarındaki öğrencilerimizin 10. ve 11. sınıfta olanları işletmelerde beceri eğitimleri alıyorlar." ifadesini kullandı.