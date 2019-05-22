ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Yabancı öğrenciler Şanlıurfa'daki lisede tarım öğrenecek

Protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aralarında Sudan, Etiyopya, Irak, Ürdün, Kenya, Uganda'nın da yer aldığı 20 ülkenin büyükelçiliklerine yazı gönderilerek çalışma duyuruldu.

Okulda, ulusal ve uluslararası projelerin yapılması, sosyal, kültürel, akademik etkinliklerin düzenlenmesi, kentin değerlerinin tanıtılması ve mesleki, teknik eğitim alanlarında etkinlikler gerçekleştirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi arasında geçen yıl "Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" eğitim protokolü imzalandı.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki kentteki verimli tarım arazilerine sahip Harran Ovası içerisinde 53 bin metrekare arazi üzerine kurulu okulda öğrenciler, sınıflar dışında seralar, tarım arazisi, tarım aletleri atölyesi ve tarım laboratuvarları gibi alanlarda eğitim görüyor.

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde modern tarım eğitimlerinin uygulamalı verildiği Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gelecek yıldan itibaren yabancı öğrencilere de eğitim verecek.

Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren bu okulda eğitim almaya başlayacak yabancı öğrencilerin barınma başta olmak üzere tüm ihtiyaçları protokol kapsamında karşılanacak.

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Bakanlıklarının meslek liseleriyle ilgili ciddi çalışmalar yürüttüğünü, bu kapsamda kentte mesleki eğitimin gelişmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Meslek liselerinin ihtisaslaşması için çalışma yürüttüklerini anlatan Turan, "Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu kapsamda modern tarım eğitimi verilen bir meslek lisemiz. Öğrencilerimiz hem ata tohumlarıyla ilgili özel çalışmalar yapıyor hem de tarım kenti olan ilimizde bu alandaki modern tarım tekniklerini öğrenip bu alandaki ihtiyacı karşılıyor." dedi.

- "En iyi şekilde yetiştireceğiz"

Turan, okulun konumu itibarıyla verimli tarım arazilerine de sahip olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin teorik derslerin yanında uygulamalı olarak çok sayıda bitki yetiştirerek tarım eğitimi aldığını ifade etti.

Okulun gelecek yıldan itibaren uluslararası düzeyde eğitim vereceğini aktaran Turan, şöyle devam etti: