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  4. Altın fiyatları ezber bozdu! Düğün yapacak çiftler altını artık bakın nasıl alıyor…

Altın fiyatları ezber bozdu! Düğün yapacak çiftler altını artık bakın nasıl alıyor…

04.07.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün sezonunun açılması ile birlikte kuyumcular da hareketlenirken bu yıl dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Düğün yapacak olan çiftler, altın ve dolardaki yükselişin ardından zarar etmek istemedikleri için yatırıma yönelik altınlara yöneldi. Kolye ve bilezik yerine çeyrek, tam, ata altını gibi altın ürünlerinin daha çok satıldığı öğrenildi.

Altın fiyatları ezber bozdu! Düğün yapacak çiftler altını artık bakın nasıl alıyor…

Altın fiyatlarının yükselmesi ve enflasyondaki yükseliş düğün sezonu ile birlikte dikkat çeken bir gelişmeyi de gözler önüne serdi. Düğün yapacak çiftlerin kolye ve bilezik gibi takılar yerine yatırıma yönelik altınlara yönelmeye başladığı öğrenildi.
Düğün hazırlığında olan çiftlerin alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda yazın gelmesiyle birlikte hareketlilik başladı. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle özellikle evlilik planı yapan çiftler, yatırım olarak daha değerli olan çeyrek, tam, ata altını gibi altınlara yöneliyor. Dünyaevine girmeye hazırlanan çiftlerin 'set' almak yerine sadece sette yer alan kolyeyi alabildiğini belirten kuyumcu Emre Öztürk, satın alınan ürünlerin adetlerinde değil gramajlarında azalma olduğunu belirtti.

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ZARAR İSTEMİYORLAR

15 yıldır kuyumculuk yapan Öztürk, altın fiyatlarının artmasından dolayı düğün yapacak çiftlerin kararsız kaldığını dile getirdi. İşçilik maliyetlerinde artış olduğunu vurgulayan Öztürk, "Altın fiyatlarının artması tabii ki piyasayı çok hızlı şekilde etkiledi. Özellikle düğün yapacak çiftlerin de bu konuda kararsız kaldığı aşikar. Çünkü fiyatların yükselmesi özellikle işçilik fiyatlarıyla beraber altının çok yüksek fiyatlara satılması demek. Bilezikler yatırım amaçlı olsa da onun haricindeki takılar, birazcık daha arka planda kalmaya başladı. Tercihler şu anda çiftlerin zarar etmemesi yönünde. Çiftler daha çok çeyrek, tam ve ata altını gibi altınları tercih ediyorlar. Çünkü geri dönüşümde birazcık daha kendilerine kâr sağlamak istiyorlar. Küçük ürünler alıp ileride bozdurdukları için bu şekilde düğünlerini geçirmeyi istiyorlar. Set almak yerine setin artık sadece kolyesini alabiliyorlar veya bilezik 5 tane alacağı yerde şu anda 3 taneye düşürebiliyorlar. Fiyatlarının artması sadece ürünlerin adetlerinde değil gramajlarında azalma gösteriyor" dedi.

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ALTIN FİYATLARININ ARTABİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ

Yurtdışındaki hareketlikten dolayı altın fiyatlarının daha da artacağını öngördüğünü belirten Emre Öztürk, "Piyasayı yurt dışındaki haraketlilikler çok hızlı bir şekilde etkilemekte. Yatırım yapacaklarsa ziynet altınları, ata altınları gibi altınlar tercih edilebilir" ifadelerini kullandı.

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