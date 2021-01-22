Altın iğne tedavisinde öncesi ve sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

Kullanılan iğnenin 2 milimetre ucunda oluşmuş olan ve cildin altındaki ısıyı 50-60 dereceye çıkaran radyofrekans enerjisi ısıya dönüşüyor. Cilt altında, kolojenin üretildiği bölgede ciddi bir şekilde hasar oluşturuluyor. Bu sistem çok güvenli bir sistemdir. Bu işlemi yaparken cildin epidermis dediğimiz üst tabakasında herhangi bir hasar meydana gelmiyor. Sadece hafif bir kızarıklık ve ödem oluşuyor. Esas istenilen fibroblastları uyarmaktır. Cildi sıkılaştıran, gözenekleri küçülten, oluşmuş yara izi deliklerini küçülten bu etkiyi oluşturduğumuz ısı ve mikro travma ile yaratıyoruz. ALTIN İĞNE KİMLERE UYGULANMAZ? Epilepsi hastaları, kalp pili olanlar, kanının pıhtılaşma ile ilgili problemi olan kişiler ve hamilelerde altın iğne yöntemi uygulanmamaktadır. Altın iğne uygulaması; cildinde gençleşme isteyen, cildinde lekeler olan, küçük akne izleri kalan ve cildi gençleştirip sıkılaştırmak isteyen bütün kişiler için iyi bir uygulamadır. Etkileri 1-1,5 ay sonra başlamakta, cilt kalitesi artmakta, parlamakta, gerginleşmekte ve pürüssüzleşmektedir.

ALTIN İĞNE NASIL UYGULANIR? Altın iğneyi yapmadan önce cilde yarım saat kadar anestezik bir krem sürülür. Yarım saat bekledikten sonra anestezik krem silinir ve cilt dezenfektan bir maddeyle silinir. Herkese özel olmak üzere 49 tane mikro altın iğne içeren başlıkla cildin tabakaları tomografi gibi kat kat taranıyor ve ciltte tamir edilebilir bir hasar oluşturuluyor. Epidermisi yani yüzey tabakayı koruyarak bir hasar meydana getiriliyor. Yüz ve boyun dahil olmak üzere bu işlem 20-25 dakika kadar sürmektedir. Bu işlemin sonunda yoğun kızarıklık meydana gelmekte, hafif bir ödem oluşmaktadır. Fakat bu yoğun kızarıklık yaklaşık 5-6 saatte yerini pembeliğe bırakmaktadır ve sonrasında güneş koruyucu bir krem ve kuruması kolay su bazlı bir nemlendirici dışında herhangi bir krem sürülmemektedir. Ertesi gün su bazlı ve hafif kapatıcı bir fondötenle hasta sosyal hayatından geri kalmadan işine dahi gidebiliyor. Kalıcı bir hasar meydana getirmeyen, derin etkileri olup yan etkisi daha yüzeysel olan ve sosyal hayata engel olmayan bir işlem diyebilirim.