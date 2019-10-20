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Altın işlemeli av tüfekleri ikinci el otomobil fiyatına satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 12:19 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'ndeki fabrikada üretilen gravür desenli ve altın işlemeli av tüfekleri, ikinci el otomobil fiyatına alıcı buluyor - Av tüfeği imalatı yapılan fabrikanın genel müdürü Selim Akdaş: - "Ürettiğimiz tüfekler içinde gravür desenli, altın işlemeli özel yapım av tüfeklerimiz de var. Bu tüfekler, gravür ustaları tarafından el işçiliğiyle işlenen, sanatsal değeri olan, gravür deseninde 22 ayar altın işlemeli silahlar"

ABDÜLHAMİT YAŞAR - Toros Dağları'nın eteğinde yer alan Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'ndeki fabrikada üretilen gravür desenli ve altın işlemeli av tüfekleri, ikinci el otomobil fiyatına satılıyor.

Daha önce belde statüsünde olan 2 bin 711 nüfuslu mahallede 1948 yılında kurulan fabrikada av tüfeği üretimi yapılıyor.

Huğlu'da Akdaş Silah Makine Fabrikasında 71 yıldır el işçiliğiyle üretilen av tüfekleri, ABD'den Fransa'ya, İskandinav ülkelerinden Orta Doğu ve Güney Amerika ülkelerine gönderiliyor.

Fabrikada usta ellerde üretilen gravür desenli ve altın işlemeli, 12 kalibrelik "süperpoze" av tüfekleri, 10 bin dolara alıcı buluyor.

Fabrikanın genel müdürü Selim Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD başta olmak üzere Avustralya ve İngiltere dahil 30 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

- "Yılda sadece 4 tane üretiliyor"

Çeşitli modellerde ürettikleri yıllık 10 bin av tüfeğinin yüzde 85'lik bölümünü yurt dışına gönderdiklerini belirten Akdaş, şöyle devam etti:

"Kalanları da iç piyasada satışa sunuyoruz. Ürettiğimiz tüfekler içinde gravür desenli, altın işlemeli özel yapım av tüfeklerimiz de var. Bu tüfekler, gravür ustaları tarafından el işçiliğiyle işlenen, sanatsal değeri olan, gravür deseninde 22 ayar altın işlemeli silahlar. Bu silahlardan çok fazla üretme imkanımız bulunmuyor. Zaten sayılı gravür ustalarımız var. Ustalarımız bu silahlardan yılda ancak 4 tane üretebiliyor. İyi bir gravür ustası, ince tığla, üç ay gibi bir zamanda gravürünü işleyerek çıkartabiliyor bu silahı. Dipçiği de ceviz ağacından."

- "Daha çok koleksiyoncular tercih ediyor"

Altın işlemeli av tüfeklerinin gövde ve namlu gibi parçalarının üretilen diğer silahlarla benzerlik gösterdiğini dile getiren Akdaş, "Bu silahın özelliği ahşabı ve altın işlemeli gravür desenine sahip olması. Eğer bizim 10 bin dolara satışa sunduğumuz bu silahlar, İngiliz malı bir av tüfeği olsaydı dünyadaki fiyatı 250 bin sterlin olacaktı. İngiliz tüfekleri dünyada pahalı satılan silahlar ama bizim ürettiğimiz bu silahlar aslında onların eşdeğerinde. Bu özel silahlarımızı daha çok koleksiyoncular tercih ediyor. Bu tüfeği alan, ava gitmeye, orada kullanmaya kıyamıyor." ifadelerini kullandı.

Akdaş, kişiye özel üretim de yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüfeklerimizi özellikle av meraklısı Arap turistlere satıyoruz. Türk müşterilerimiz de var. Gerçekten sanat değeri olan silahlar üretiyoruz. Yıllık 10 bin civarında av tüfeği üretiyoruz. Kapasitemiz daha fazla ama şu anda kapasitemizin yüzde 80'lik bölümünü savunma sanayisine üretim için ayırıyoruz. Günümüzde savunma sanayisine yönelmiş olsak da av tüfeği üretimini kesinlikle bırakmayı düşünmüyoruz. Çünkü bu baba mesleğimiz. Ürettiğimiz av tüfekleri Avrupa'daki muadillerinin beşte biri parası belki ama kalitesi ve diğer yönleriyle onlardan eksik kalır yanı yok."

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Akdaş Makine Silah Sanayii av tüfeği Beyşehir gravür Konya

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