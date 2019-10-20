Altın işlemeli av tüfekleri ikinci el otomobil fiyatına satılıyor

"Kalanları da iç piyasada satışa sunuyoruz. Ürettiğimiz tüfekler içinde gravür desenli, altın işlemeli özel yapım av tüfeklerimiz de var. Bu tüfekler, gravür ustaları tarafından el işçiliğiyle işlenen, sanatsal değeri olan, gravür deseninde 22 ayar altın işlemeli silahlar. Bu silahlardan çok fazla üretme imkanımız bulunmuyor. Zaten sayılı gravür ustalarımız var. Ustalarımız bu silahlardan yılda ancak 4 tane üretebiliyor. İyi bir gravür ustası, ince tığla, üç ay gibi bir zamanda gravürünü işleyerek çıkartabiliyor bu silahı. Dipçiği de ceviz ağacından."

- "Daha çok koleksiyoncular tercih ediyor"

Altın işlemeli av tüfeklerinin gövde ve namlu gibi parçalarının üretilen diğer silahlarla benzerlik gösterdiğini dile getiren Akdaş, "Bu silahın özelliği ahşabı ve altın işlemeli gravür desenine sahip olması. Eğer bizim 10 bin dolara satışa sunduğumuz bu silahlar, İngiliz malı bir av tüfeği olsaydı dünyadaki fiyatı 250 bin sterlin olacaktı. İngiliz tüfekleri dünyada pahalı satılan silahlar ama bizim ürettiğimiz bu silahlar aslında onların eşdeğerinde. Bu özel silahlarımızı daha çok koleksiyoncular tercih ediyor. Bu tüfeği alan, ava gitmeye, orada kullanmaya kıyamıyor." ifadelerini kullandı.

Akdaş, kişiye özel üretim de yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüfeklerimizi özellikle av meraklısı Arap turistlere satıyoruz. Türk müşterilerimiz de var. Gerçekten sanat değeri olan silahlar üretiyoruz. Yıllık 10 bin civarında av tüfeği üretiyoruz. Kapasitemiz daha fazla ama şu anda kapasitemizin yüzde 80'lik bölümünü savunma sanayisine üretim için ayırıyoruz. Günümüzde savunma sanayisine yönelmiş olsak da av tüfeği üretimini kesinlikle bırakmayı düşünmüyoruz. Çünkü bu baba mesleğimiz. Ürettiğimiz av tüfekleri Avrupa'daki muadillerinin beşte biri parası belki ama kalitesi ve diğer yönleriyle onlardan eksik kalır yanı yok."

