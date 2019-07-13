‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda birinciliği elde eden Gürcistan ekibi, ‘Altın Karagöz’ ödülünün sahibi oldu.

Dünyanın farklı kültürlerini Bursa’da buluşturan organizasyonun birincisi Gürcistan oldu. Birbirinden renkli ve hareketli gösterilere sahne olan yarışmada ikinciliği Türkmenistan, üçüncülüğü de Bulgaristan aldı. Meksika ile Dağıstan mansiyon ödüllerinin sahipleri olurken, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Ödülü ise Çin Halk Cumhuriyeti’ne verildi. Törende ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, TÜKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov tarafından Kazakistan yöresine ait ‘çapan’ giydirildi.

Görkemli final gecesi

’33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’, görkemli final gecesine sahne oldu. Dünyanın 21 ülkesinden gelen dansçılar, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıkarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Final gecesinde Arjantin, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Dağıstan, Filipinler, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya, Şili, Türkmenistan, Ukrayna ve Venezuela’dan gelen dansçılar, 3’er dakikalık gösteriler yaptı.

Final programına yoğun ilgi gösteren sanatseverler, konuk ekipleri bol bol alkışladı. Jüri üyeleri ise yarışmacıların sahne performanslarını dikkatle izledi. Organizasyonun genel sanat yönetmenliğini Şinasi Pala, jüri başkanlığını Mustafa Turan yaptı. Türksoy Temsilcisi Arman Nurmakhamatuly, KKTC Halkdansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, Güney Kore’den Kang Sun Ok ve Makedonya’dan Blagica İlik ile Camila Leal Rosa’nın da üyeleri arasında yer aldığı jüri, titiz değerlendirmeler sonucunda kazananları belirledi.

Ödüller Başkan Aktaş’tan

Bursa’da coşkulu ve renkli anlara imzasını atan 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın birincisi Gürcistan, ikincisi Türkmenistan ve üçüncüsü Bulgaristan, ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı. Yarışmada, yöresel kültürleri yansıtan sahne performansları ile Meksika ve Dağıstan da mansiyon ödülüne hak kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, organizasyonun Bursa’da barış, kardeşlik ve dostluk rüzgarları estirdiğini belirterek, yarışmaya katılan tüm ekiplere teşekkür etti. BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ve Başkan Yardımcısı Ahmet Erdönmez de konuk ülke ekiplerine katılım belgelerini takdim etti. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın da katıldığı 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, renkli görüntülerle sona erdi.