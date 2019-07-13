HABER

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 33.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda birinciliği elde eden Gürcistan ekibi, ‘Altın Karagöz’ ödülünün sahibi oldu.
Dünyanın farklı kültürlerini Bursa’da buluşturan organizasyonun birincisi Gürcistan oldu. Birbirinden renkli ve hareketli gösterilere sahne olan yarışmada ikinciliği Türkmenistan, üçüncülüğü de Bulgaristan aldı. Meksika ile Dağıstan mansiyon ödüllerinin sahipleri olurken, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Ödülü ise Çin Halk Cumhuriyeti’ne verildi. Törende ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, TÜKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov tarafından Kazakistan yöresine ait ‘çapan’ giydirildi.
Görkemli final gecesi
’33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’, görkemli final gecesine sahne oldu. Dünyanın 21 ülkesinden gelen dansçılar, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıkarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Final gecesinde Arjantin, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Dağıstan, Filipinler, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya, Şili, Türkmenistan, Ukrayna ve Venezuela’dan gelen dansçılar, 3’er dakikalık gösteriler yaptı.
Final programına yoğun ilgi gösteren sanatseverler, konuk ekipleri bol bol alkışladı. Jüri üyeleri ise yarışmacıların sahne performanslarını dikkatle izledi. Organizasyonun genel sanat yönetmenliğini Şinasi Pala, jüri başkanlığını Mustafa Turan yaptı. Türksoy Temsilcisi Arman Nurmakhamatuly, KKTC Halkdansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, Güney Kore’den Kang Sun Ok ve Makedonya’dan Blagica İlik ile Camila Leal Rosa’nın da üyeleri arasında yer aldığı jüri, titiz değerlendirmeler sonucunda kazananları belirledi.
Ödüller Başkan Aktaş’tan
Bursa’da coşkulu ve renkli anlara imzasını atan 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın birincisi Gürcistan, ikincisi Türkmenistan ve üçüncüsü Bulgaristan, ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı. Yarışmada, yöresel kültürleri yansıtan sahne performansları ile Meksika ve Dağıstan da mansiyon ödülüne hak kazandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, organizasyonun Bursa’da barış, kardeşlik ve dostluk rüzgarları estirdiğini belirterek, yarışmaya katılan tüm ekiplere teşekkür etti. BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ve Başkan Yardımcısı Ahmet Erdönmez de konuk ülke ekiplerine katılım belgelerini takdim etti. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın da katıldığı 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, renkli görüntülerle sona erdi.

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın

‘Altın Karagöz’ Gürcistan’ın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Keira'ya porno çizgi roman şoku!

Keira'ya porno çizgi roman şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.