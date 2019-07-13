'Altın Karagöz' Gürcistan'ın

Gürkan DURAL- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki '33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda birinciliği elde eden Gürcistan ekibi, 'Altın Karagöz'ün sahibi oldu. '33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması', görkemli final gecesine sahne oldu. Dünyanın 21 ülkesinden gelen dansçılar, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıkarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Final gecesinde Arjantin, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Dağıstan, Filipinler, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya, Şili, Türkmenistan, Ukrayna ve Venezuela’dan gelen dansçılar, 5’er dakikalık gösteriler yaptı. GÜRCİSTAN EKİBİ BÜYÜK COŞKU YAŞADI Bursa’da coşkulu ve renkli anlara imzasını atan 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın birincisi Gürcistan, ikincisi Türkmenistan ve üçüncüsü Bulgaristan, ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı. Yarışmada, yöresel kültürleri yansıtan sahne performansları ile Meksika ve Dağıstan da mansiyon ödülüne hak kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, organizasyonun Bursa’da barış, kardeşlik ve dostluk rüzgarları estirdiğini belirterek, yarışmaya katılan tüm ekiplere teşekkür etti. BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ve Başkan Yardımcısı Ahmet Erdönmez de konuk ülke ekiplerine katılım belgelerini takdim etti. 33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, renkli görüntülerle sona erdi.

