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Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 09:00 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 33’üncü Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda yarı finale gelindi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 33’üncü Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda yarı finale gelindi. Yarın düzenlenecek olan final programıyla yarışma sona erecek.
33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda sonra gelindi. Yarı final programında sahne alan 21 ülke, final gecesi öncesinde jüri karşısına çıktı. Türkiye adına jürinin başkanlığını Mustafa Turan yaparken, Türksoy temsilcisi Arman Nurmakhamatuly, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, Dr. Kang Sunok, Makedonya’dan Blagica Ilic ve Camila Leal Rosa yarışmanın jüri üyeliğini üstlendi. 21 farklı ülkenin katıldığı yarışmada sahne alan ilk ülke Arjantin oldu. Bangladeş, Bosnahersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Dağıstan, Filipinler, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya, Şili, Türkmenistan, Ukrayna ve Venezuela’dan katılan dans ekipleri 8’er dakikalık hazırladıkları koreografileriyle yarı finalde ter döktü. Yarın düzenlenecek olan final programında, 21 ülkeden Bursa’ya gelen dans grupları 3’er dakikalık performanslarla jürinin karşısına çıkacak. Yapılacak olan değerlendirmenin ardından finalist grup belli olacak.

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı
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