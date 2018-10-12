"Altın Kartal" sahibini buldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen "2. Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali"nde Furkan Er Bilek'in "Naftalin" adlı eseri "Altın Kartal" ödülünün sahibi oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve Bingöl Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında "Altın Kartal Ödülleri" gala gecesinde açıklandı.
Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki galada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Furkan Er Bilek'in "Naftalin" adlı kısa filminin birinci olduğunu açıkladı.
Festivalde, Gökhan Kaya'nın "Ah Bir Ateş Ver" adlı eseri ikinci, Cem Özal'ın "Yolcu" filmi üçüncü olurken, Selim Öngöz'ün "Mahkum" adlı filmi Jüri Özel, Şeyhmus Sarıca’nın "Elma" filmi TRT Özel ve Harun Gümüş’ün "Doğu Yakası" filmi de Bingöl Belediyesi özel ödülüne layık görüldü.
Dereceye girenlere ödülleri Yılmaz ile Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, sinema oyuncuları Halil Ergün, Bülent Bilgiç, Nilüfer Aydan ile Ferhat Yılmaz tarafından verildi.
Cevdet Yılmaz, yaptığı konuşmada, bütün eser sahiplerine teşekkür ederek, "Aslında festivale katılan bütün filmlerimiz kazandı. Hepsini tebrik ediyoruz. Bir taraftan da birinci demek için birini seçmek gerekiyor. O filmimiz 'Naftalin', Furkan Er Bilek'i tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmasında katılımcıları İngilizce, Türkçe, Zazaca ve Kürtçe selamlayan Yılmaz, katılımcıların alkışlaması üzerine bütün dillerin sanatta birleştiğini söyledi.
"Bütün diller bizim." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:
"Sanat ruhsuz dünyanın ruhudur. Memnun olmadığımız gerçekliği aşma çabası diyebilirsiniz. İnsanların eksik bıraktığı arzuların tamamlanması diyebilirsiniz. Ama bir şey var ki; nerede insan varsa orada sanat vardır. Farklı araçlarla ifade edilse de sanat varoluşumuzun bir parçasıdır. Gerçek anlamda kalkınma, ilerleme dediğimiz şey sanatla kültürle yakından ilgilidir."
Konuşmaların ardından sanatçı Resul Dindar konser verdi.
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