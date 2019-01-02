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Altın kavgası yüzünden polise ateş eden şüpheliye operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 23:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'da iki aile arasında altın alışverişi yüzünden çıkan tartışmada av tüfeği ile önce çevreye daha sonra polise ateş açan Coşkun G.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

ANTALYA'da iki aile arasında altın alışverişi yüzünden çıkan tartışmada av tüfeği ile önce çevreye daha sonra polise ateş açan Coşkun G.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, operasyonla gözaltına alındı.
Polisi alarma geçiren olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2345 Sokak'ta bulunan iki katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre Ü. ailesiyle G. ailesi arasında altın alışverişi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Bunun üzerine Ü. ailesinin fertleri, G. ailesinin oturduğu mahalleye geçti. Ü. ailesinin geldiğini gören Coşkun G. av tüfeği ile çevreye ateş etmeye başladı. Coşkun G., yolun karşısında bulunan motorize yunus ekiplerine de ateş etti.
EMNİYET MÜDÜRÜNDEN OPERASYON TALİMATI
Polisin ikazına rağmen Coşkun G.'nin ateşi sürdürmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan telsizle anons ederek, ekiplerin çelik yeleklerini giyip kimsenin burnu dahi kanamadan operasyon yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine olay yerine Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir, Asayiş Şube Müdürü Mustafa Âşık ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerinde bir ambulans tedbir amaçlı bekletilirken, şüphelilerin bulunduğu eve giren ekipler, aralarında Coşkun G.'nin de olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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