HABER

Altın kavgasında polise de ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 23:33 | Son Güncelleme

  ANTALYA'da iki aile arasında altın alışverişi yüzünden çıkan tartışmada av tüfeği ile önce çevreye daha sonra polislerin bulunduğu bölgeye ateş açan Coşkun G.

Altın kavgasında polise de ateş açtı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da iki aile arasında altın alışverişi yüzünden çıkan tartışmada av tüfeği ile önce çevreye daha sonra polislerin bulunduğu bölgeye ateş açan Coşkun G. ile birlikte 4 kişi, operasyonla gözaltına alındı.
Polisi alarma geçiren olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2345 Sokak’ta bulunan iki katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre Ünder ailesi ile Gülcan ailesi arasında altın alışverişi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Bunun üzerine Ünder ailesinin fertleri, Gülcan ailesinin oturduğu mahalleye geçti. Ünder ailesinin geldiğini gören Coşkun G. av tüfeği ile çevreye ateş etmeye başladı. Coşkun G., yolun karşısında bulunan motorize yunus ekiplerine de ateş etti.
EMNİYET MÜDÜRÜNDEN OPERASYON TALİMATI
Polisin ikazına rağmen Coşkun G.’nin ateş açmayı sürdürmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan telsizle anons ederek, ekiplerin çelik yeleklerini giyip, operasyon yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine olay yerine Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir, Asayiş Şube Müdürü Mustafa Aşık ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerinde bir ambulans tedbir amaçlı bekletilirken, şüphelilerin bulunduğu eve giren ekipler, aralarında Coşkun G.'nin de olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Altın kavgasında polise de ateş açtıAltın kavgasında polise de ateş açtıAltın kavgasında polise de ateş açtıAltın kavgasında polise de ateş açtı

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
İzmir'de kaldırıma çarpan otomobil takla attı, karı-koca yaralandıİzmir'de kaldırıma çarpan otomobil takla attı, karı-koca yaralandı
Marmaris'te cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralıMarmaris'te cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Süper Lig'de ayrılık!

Süper Lig'de ayrılık!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğunu elektrik süpürgesiyle dövdü

Korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğunu elektrik süpürgesiyle dövdü

Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

Sosyal medya onu konuşuyor! Polis memurunun duygulandıran yeni yıl mesajı

Sosyal medya onu konuşuyor! Duygulandıran yeni yıl mesajı

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.