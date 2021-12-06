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Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip ödülünü alan şarkıcı Buray'a ünlü isimlerden tepki yağdı!

06.12.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Aralık Pazar akşamı düzenlenen Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde televizyon ve müzik dünyasının en iyileri, ödüllerine kavuştu. Şarkıcı Buray'ın, 'Deli Kız' şarkısıyla En İyi Klip Ödülü'nü almasına ise sosyal medya fenomenlerinden tepki yağdı.

Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip ödülünü alan şarkıcı Buray'a ünlü isimlerden tepki yağdı!

Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni, magazin basınının gündemine oturdu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin yarıştığı gecede En İyi Klip Ödülü'nü, 'Deli Kız' şarkısıyla Buray aldı. Kerimcan Durmaz başta olmak üzere birçok sosyal medya fenomeni, En İyi Klip Ödülü'nün Buray'a verilmesine tepki gösterdi.

''AKIL VAR MANTIK VAR''

Kerimcan Durmaz, Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

En İyi Klip Ödülü'nü kimin alacağını, birkaç gün öncesinden çok sağlam bir kaynaktan öğrendim. Bunu öğrenince de Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılmama kararı aldım. Eğer gülmezsem anlatacağım çünkü bu yaşadığımız bana çok komik geliyor. Göz var izan var, akıl var mantık var.

Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip ödülünü alan şarkıcı Buray'a ünlü isimlerden tepki yağdı!

Şimdi hani 'Peşimde' şarkısının klibiyle Buray'ın 'Deli Kız' şarkısının klibini bırakın kıyaslamayı, yan yana bile getiremezsiniz. Kimsenin işine saygısızlık yapmak istemiyorum ama bu böyle. O yüzden ödül almışım ya da almamışım, benim için çok fark etmiyor.

FATİH YASİN JÜRİYİ ELEŞTİRDİ

Buray'ın 'Deli Kız' klibine ödül verilmesine, fenomen Fatih Yasin'den de eleştiri geldi. Yasin, ödül töreniyle ilgili şu cümleleri kurdu:

Altın Kelebek Ödülleri'nde geçen sene En İyi İnfluencer Ödülü'nü 'Kafalar' aldı. Bu sene zaten öyle bir hedefimiz yoktu ama inanın şundan artık rahatsız oluyorum: Jüri listesi; Demet Akbağ, Hale Soygazi, Nurgül Yeşilçay, Andaç Haznedaroğlu, Yağmur Ünal ve İzel. Bu liste sizce sosyal medyanın güruhu ya da seçici konseyi olabilir mi? Enes Batur'la uzun süredir görüşmüyoruz ama sizce Buray klibi mi geçti Enes'i?

Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip ödülünü alan şarkıcı Buray'a ünlü isimlerden tepki yağdı!

ENES BATUR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'nin en çok kazanan YouTuberlarından Enes Batur, sosyal medya hesabından Buray'ın klibini paylaşarak ''Klibi varmış bulundum'' notunu düştü.

Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip ödülünü alan şarkıcı Buray'a ünlü isimlerden tepki yağdı!

Batur, bir takipçisinden gelen ''Çok uğraşmış, kudurma'' yanıtına ise ''Doğru'' yanıtı verdi.

Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip ödülünü alan şarkıcı Buray'a ünlü isimlerden tepki yağdı!


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Altın Kelebek Ödülleri
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