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Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

MAGAZİN HABERLERİ | 30.12.2017 11:56 | Son Güncelleme 4 saat önce

44. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi YouTuber" kategorisinde ödül alan Enes Batur'un ödülü, bir videosunda "çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüler" bulunduğu gerekçesiyle geri alındı. Enes Batur, ödülün geri alınması konusunda Habertürk TV'de Burası Haftasonu programında açıklamada bulundu.

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Habertürk TV'de Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programının konuğu olan Youtuber Enes Batur "En İyi YouTuber Altın Kelebek" ödülünün geri alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

YouTube fenomeni Enes Batur, geçtiğimiz haftalarda Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi YouTuber" kategorisinde ödülünü almıştı. Ancak Enes Batur'un YouTube'da yayınladığı bir videoda 'çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüler' bulunduğu gerekçesiyel ödülü geri alındı.

Enes Batur, Habertürk TV'de Oylum Talu'nun sunuculuğunu yaptığı Burası Haftasonu programına katıldı. Altın Kelebek Ödülü'nün geri alınmasında konusunda,

"Canları sağ olsun, bana bu ödülü oylarıyla destek veren ve her gün beni izleyip seven ailem kazandırmıştı. 'Bu ödül benim' demedim hiçbir zaman o yüzden de sadece benim elimden almış olmadılar ama bu bizim için her zaman zafer olarak kalacak ama yapacak da birşey yok. Ne fark eder ki? Ben her zaman ben olmaya devam edeceğim.

Beni bir ödül verdikleri için yüceltmiş olabilirler ama beni yücelten aslında her gün bana destek veren ve o güzel mesajlarıyla yanımda olan ailem. Onlar üzüldü tabi, ben de onlar için üzülüyorum ama ne fark eder ki? Ben ödül aldığım için sizin karşınızda bir şeyler yapmıyorum ki.

Çok yanlış bir algı yaratmaya çalışıyorlar, neden olduğunu bilmiyorum. Fazla da birşey söylemek istemiyorum uzatmak için, burada kapansın. Ben öyle bir şey yapmadım, geçmişteki videolarımda birazcık ağır konuşuyordum 1 veya 1,5 sene önceki videolarımda. İnternette o kadar fazla kötü şey var ki şu anda hala kötü içerikli videolar çeken veya bulunduran birçok kanal var. Ama ben 1,5 senedir buna dikkat ediyorum ve her zaman iyi örnek olmaya çalışıyorum, asla kötü şeylere teşvik etmemeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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enes batur Altın Kelebek

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
saygıdeğer enes batur altın kelebek ödülünü aldığında çok şaşırmıştım ama hak yerini buldu geri aldılar. böyle düşünme sebebim hakikaten küfür içerikli videolarının olmasıdır sonuç olarak Türk halkına ve gelecek nesile yani çocuklarımıza kötü örnek oluyordun.
Biriniz de çıkın diyin sizin sokak ağzı dediğiniz kötü örnek dediğiniz söylemler gerçek hayatın ta kendisi insanlar böyle bu ülkede. biz severken bile küfreden bir milletiz. kimse burda istanbul beyefendisine yatmasın. günde en az 3-5 kez cümle içinde masumane küfürler eden bir milletiz yapmayın şu edebiyatı...bizde ana baba evladıyız bu küfürleri duyduk ama nacizane yeri geldiğinde parmakla gösterilen efendi adamlarda olmayı bildik. İçinde bozulmaya meyilli maya varsa bozulur.
5-10 yaş arasının yücelttiği hiç bir yeteneği olmayan sıradan bir insan.nokta.
Zaten kime göre seçildi oda bir muammaydı yannışlarıverecez neresinden dönülür se
İyi olmuş
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